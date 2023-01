Hérault : les huîtres de l’étang de Thau à nouveau consommables

Les huîtres provenant de l’étang de Thau, dans l’Hérault, sont à nouveau consommables depuis ce jeudi 19 janvier. Le préfet avait interdit leur récolte, leur vente et leur consommation après une contamination par des norovirus.

Les huîtres de l’étang de Thau, dans l’Hérault, sont de nouveau autorisées à la vente CC BY 2.0 INRA DIST

Il est de nouveau possible de manger les huîtres provenant de l’étang de Thau. Les restrictions de récolte, de commercialisation et de consommation de ces mollusques sont en effet désormais levées. Le préfet de l’Hérault l’a annoncé ce jeudi 19 janvier. Pour rappel, il avait interdit leur récolte, leur vente et leur consommation en raison d’une contamination par des norovirus le 30 décembre dernier.

« Les coquillages filtreurs peuvent être contaminés par ce virus lorsque celui-ci est présent dans leur milieu de vie. Il est fort probable que l’épisode pluvieux particulièrement intense survenu le 15 décembre, dans un contexte de gastro-entérite virale à norovirus dans la population, ait entraîné la contamination du milieu », expliquaient les services de l’Etat dans un communiqué de presse.

Les moules de l’étang de Thau encore soumises à restriction

Si les huîtres provenant de l’étang de Thau peuvent enfin être consommées, ce n’est toujours pas le cas pour certains mollusques. « Les restrictions de récolte, pêche, transport, commercialisation et consommation sont toutefois maintenues pour les moules de l’étang de Thau », indique la préfecture de l’Hérault. En cause : une contamination par une toxine produite par un phytoplancton toxique.

« Par mesure de précaution, ces interdictions sont étendues aux palourdes », précisent les services de l’Etat. Il n’est donc pas possible de les commercialiser, ni de les consommer. En revanche, les escargots provenant de l’étang de Thau échappent à toute restriction. Effectivement, ils « n’ont pas montré de contamination et peuvent donc être consommés sans restriction », assure la préfecture.