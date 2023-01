Hérault. 2 100 foyers privés d’électricité à cause de la neige

Les importantes chutes de neige ont entraîné des coupures d’électricité pour 2 100 foyers de l’Hérault vendredi 20 janvier. Tout devrait revenir à la normale pour la fin de journée.

Les importantes chutes de neige ont entraîné des coupures d’électricité pour 2 100 foyers de l’Hérault vendredi 20 janvier. Photo d’illustration. CC Michal Jarmoluk

Une perturbation pluvio-neigeuse a traversé le Midi-Pyrénées et le Languedoc-Roussillon. Après la Dordogne, en Nouvelle-Aquitaine, l’un des départements les plus touchés par la neige est l’Hérault. Dans le département, la couche atteignait près de 10 centimètres aux Aires situés à 200 mètres d’altitude, selon La chaîne météo. En prévision de la neige et du verglas, Météo France avait placé le département en vigilance orange.

La perturbation pluvio-neigeuse traverse actuellement Midi-Pyrénées et le Languedoc-Roussillon. Des chutes de #neige sont en cours sur #Toulouse, #Carcassonne et #Béziers. Elles pourront apporter 2 à 5 m au sol en plaine. Prudence cette nuit sur les routes de ces régions ! pic.twitter.com/ArSEWTYOBO — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) January 19, 2023

Les importantes chutes de neige ont provoqué des coupures d’électricités pour 2 100 foyers dans l’Hérault dans la matinée du vendredi 20 janvier. Ils se situent « principalement dans les villages des hauts cantons », selon la préfecture héraultaise.

⚠️⚡️❄️ Incidents s/ le réseau d’électricité liés à l’épisode de neige #Hérault ⤵️

2100 clients d’Enedis privés de courant, principalement dans les villages des hauts cantons.

Les équipes techniques sont mobilisées s/ le terrain.

Rétablissement de la situation en fin d'après midi — Préfet de l'Hérault 🇫🇷 (@Prefet34) January 20, 2023

Rétablissement de l’électricité en fin d’après-midi dans l’Hérault

Le gestionnaire du réseau électrique Enedis annonce que « près de cent techniciens sont mobilisés pour réalimenter les clients le plus rapidement possible » dans l’Hérault et lAude. En effet, les chutes de neige de la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 janvier ont aussi provoqué des coupures d’électricité dans 3 200 foyers audois.

Le rétablissement de l’électricité dans les foyers pénalisés dans l’Hérault doit intervenir pour la fin d’après-midi.