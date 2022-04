Guerre en Ukraine. Combien de réfugiés ont été reçus dans les Hautes-Pyrénées ?

La préfecture des Hautes-Pyrénées assure la prise en charges des réfugiés arrivées dans le département en provenances de l’Ukraine.

Un drapeau de l’Ukraine surplombe la ville de Dnipro. Crédit photo : wikimedia commons – CC BY The Presidential Administration of Ukraine

Le département des Hautes-Pyrénées continue à accueillir des réfugiés en provenances de l’Ukraine. Le pays dirigé par Volodymyr Zelensky est en proie aux attaques de son voisin russe depuis le 24 février. La préfecture assure la prise en charge de ces Ukrainiens après leur arrivée sur le territoire. Dix-neuf d’entre eux ont été reçus par les services de l’Etat lundi 25 avril.

Depuis le début du mois de mars, 240 déplacés ukrainiens se sont déjà rendus en préfecture, selon cette dernière. Aussi, 168 autorisations provisoires de séjour (APS) ont été délivrées. Enfin, 124 adultes bénéficient de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA).

La prise en charge des réfugiés d’Ukraine dans les Hautes-Pyrénées

Pour simplifier la prise en charge, « un guichet unique dédié à l’accueil des déplacés ukrainiens a été mis en place à la préfecture. Il regroupe le service des étrangers de la préfecture, l’UDAF 65 qui assure l’accompagnement social et pôle emploi. Ce dispositif permet de régler concomitamment les questions liées à l’admission au séjour et celles relatives à l’accès à l’emploi, aux droits et à l’hébergement », selon la préfecture.

Elle indique également que « la protection temporaire dont bénéficient les déplacés ukrainiens autorise l’exercice d’une activité professionnelle et s’accompagne d’un accès aux soins médicaux et de la scolarisation pour les mineurs ». D’ailleurs, 28 Ukrainiens ont déjà trouvé un emploi, 185 sont couverts par la protection universelle maladie (PUMA) et 32 élèves sont scolarisés.

Enfin, les services de l’État font savoir que 53 déplacés sont hébergés chez des particuliers dans le cadre de l’accueil citoyen et 113 sont hébergés dans trois hôtels à Lourdes dont l’un a été mis à disposition par l’association ADAPEI.