Canicule : Les Hautes-Pyrénées passent en vigilance rouge

Météo France vient d’étendre la liste des départements en vigilance rouge canicule, en y incluant notamment les Hautes-Pyrénées, depuis ce vendredi 17 juin, 16h. En effet, des records de chaleur y sont attendus ce week-end.

Il fera jusqu’à 40 degrés dans les Hautes-Pyrénées © DR

La liste ne cesse de s’étendre. Ce vendredi 17 juin, à 16h, Météo France rajoutait les Hautes-Pyrénées aux départements placés en alerte rouge canicule. Désormais, ceux-ci sont au nombre de 14, dont cinq en Occitanie : le Gers, la Haute-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Les températures y étaient comprises entre 37 et 40 degrés.

Evolution du week-end

La nuit prochaine devrait être la plus chaude de cet épisode caniculaire, hors-norme pour la saison. En effet, le mercure ne tombera pas en-dessous des 21 degrés et pourra monter jusqu’à 26 degrés, selon les prévisions de Météo France. La journée de samedi s’annonce elle suffocante. Des records absolus de températures pourraient tomber. Aux heures les plus chaudes, le thermomètre pourra afficher jusqu’à 40 degrés par endroit. A partir de dimanche, il devrait retomber à 30 degrés, tandis qu’une dégradation orageuse devrait rafraichir le département à partir de mardi.

Conseils et prévention

En attendant que l’atmosphère redevienne respirable, l’Agence régionale de santé (ARS) Occitanie, rappelle les principaux réflexes à adopter en cette période d’alerte maximale à la canicule :