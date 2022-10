Vacances de la Toussaint à Toulouse : voici des idées de sorties

Pour les vacances de la Toussaint, les musées et lieux culturels de Toulouse ont prévu de nombreuses animations. Vous pourrez notamment voir ou revoir des films d’animation à la médiathèque José Cabanis, admirer la Grande Araignée à la Halle de la Machine, découvrir les mystères des momies au Muséum et naviguer entre fiction et réalité lors du festival Lumières sur le Quai.

Le programme pour les vacances à la Halle de la Machine

La Grande Araignée et Astérion se rencontreront sur la Piste des Géants © Jordi Bover – Halle de la Machine

La Grande Araignée est la star des vacances de la Toussaint à la Halle de la Machine. Logique, à l’approche d’Halloween. Petits et grands pourront ainsi admirer la machine et assister à son réveil à l’intérieur de la Halle. Mais ce n’est pas tout. La Grande Araignée sera la protagoniste d’un véritable show aérien. Les machinistes, danseurs et artistes, iront effectivement s’accrocher à la bête, la descendront en rappel… Le tout en musique ! Les week-ends, la Grande Araignée sortira de son antre. Elle étirera ses longues pattes jusqu’à la Piste des Géants où elle ira à la rencontre d’Astérion le Minotaure. Certains d’entre vous auront peut-être même la chance de monter sur le dos de l’araignée. Des visiteurs dans le public seront en effet choisis de manière aléatoire pour vivre cette expérience.

Mis à part la Grande Araignée, vous pourrez faire la rencontre de plusieurs autres machines, toutes plus surprenantes les unes que les autres, dans la Halle. Il y aura notamment la machine à caresser les plantes, le module aéroporté ou encore la douche à chou. Cette dernière permet de chauffer de l’eau dans une structure métallique grâce à la putréfaction du légume.

Infos pratiques : de 10h à 18h, du mardi au dimanche, entre le 22 octobre et 6 novembre, ouverture exceptionnelle le lundi 31 octobre, Halle de la Machine.

Tarifs compris entre 5 et 9,50 €. Plus d’infos sur le site de la Halle de la Machine.

La Bibliothèque de Toulouse fait honneur aux films d’animation

Deux projections sont notamment au programme Crédit photo : Bru-nO / Pixabay

Avis aux amateurs de dessins animés. Pour la première semaine des vacances de la Toussaint, la Bibliothèque de Toulouse a concocté tout un programme autour du cinéma d’animation. Une rencontre, des ateliers et bien sûr des projections vous attendent. À la médiathèque José Cabanis, vous pourrez ainsi voir ou revoir les films d’animation “Happiness Road”, la vie d’une expatriée aux États-Unis qui retourne dans son quartier d’enfance en Chine, et “Les Enfants du Temps”, histoire d’une rencontre entre un jeune lycéen et une fille qui a le pouvoir d’arrêter la pluie.

Outre ces projections, les plus créatifs pourront s’essayer au dessin manga. Des ateliers vous apprendront à donner vie à un personnage et à créer votre premier yonkoma . Pour les novices, le yonkoma est un manga le plus court possible. De quoi découvrir les fondements de la bande dessinée japonaise. Si vous souhaitez davantage parfaire votre connaissance en manga, rendez-vous à une rencontre autour de la conception de personnages. Trois intervenants de l’École internationale de Manga et de l’Animation de Toulouse (EIMA) seront présents pour vous parler de leur travail.

Infos pratiques : du 22 au 30 octobre à la médiathèque José Cabanis. Gratuit. Le programme détaillé à retrouver sur le site de la Bibliothèque de Toulouse.

Le Muséum de Toulouse dévoile les mystères des momies

Le Muséum accueille une nouvelle grande exposition au début des vacances de la Toussaint Crédit photo : Samuel Bausson CC NY-SA

Le Muséum accueille une nouvelle grande exposition dès le 22 octobre. Elle a pour nom : “Momies, corps préservés, corps éternels”. Durant ces vacances de la Toussaint, le musée d’histoire naturelle de Toulouse va ainsi proposer plusieurs animations autour de cette exposition. Tout d’abord, vous pourrez prendre part à deux visites guidées. L’une d’elles vous conduira à la “Réserve du labo” où vous découvrirez les métiers cachés de la conservation au Muséum, notamment la taxidermie. L’autre visite guidée vous permettra d’en apprendre plus sur les différents procédés de momification.

Le Muséum vous a par ailleurs concocté quelques enquêtes. Les petits et grands curieux pourront ainsi élucider le mystère de la fameuse momie du labo et rechercher des indices sur un étrange spécimen… Les fans d’Égypte antique auront aussi l’occasion de s’initier aux hiéroglyphes et de revivre la découverte du tombeau de Toutankhamon aux côtés de l’égyptologue Amandine Marshall. Enfin, vous pourrez tester vos connaissances sur le corps humain à travers un quiz.

Infos pratiques : de 10h à 18h du mardi au dimanche entre le 22 octobre et 6 novembre, au Muséum de Toulouse.

Tarifs compris entre 7 et 9 €, gratuit pour les moins de 6 ans. Le détail des animations à retrouver sur le site du Muséum de Toulouse.

Le retour du festival Lumières sur le Quai

Le festival Lumières sur le Quai revient à Toulouse © Quai des Savoirs

Expositions, rencontres, spectacles, ateliers… Il y en aura pour tous les goûts au festival Lumières sur le Quai, qui aura lieu durant les vacances de la Toussaint à Toulouse. Cette année, il a pour thème : Fiction ou réalité ? Des installations interactives ou contemplatives vous permettront ainsi de voyager dans un restaurant traditionnel japonais grâce à la réalité virtuelle, d’admirer un poisson volant dans une cage géante, d’influencer le cours de l’Histoire à travers un jeu narratif ou encore d’explorer de mystérieux mondes minimalistes et audioréactifs. Il ne faudra par ailleurs pas manquer la conférence sur la recherche en lien avec le blob. Cet organisme n’est ni une plante, ni un champignon, ni un animal, mais peut se déplacer pour se nourrir.

Côté ateliers et activités, vous serez notamment invités à mobiliser votre esprit critique pour démêler le vrai du faux dans des films de science-fiction cultes, à tester un outil de création 3D en réalité virtuelle et même… à vous transformer en hologramme. Les plus petits ne seront pas en reste lors de ce festival. Ils pourront défier la réalité avec le “Miroir Insolite”, réaliser des expériences avec les couleurs, fabriquer des illusions ou programmer un robot.

Infos pratiques : de 10h à 18h du mardi au dimanche du 20 octobre jusqu’au 6 novembre, au Quai des Savoirs et sur les allées Jules Guesde. Entrée libre. L’ensemble du programme à disposition sur le site du festival.