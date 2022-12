Une élue de Toulouse quitte à son tour Les Républicains

Julie Escudier, élue de Toulouse, décide de quitter Les Républicains, à l’instar de Jean-Luc Moudenc et Laurence Arribagé. Sa décision intervient une semaine après l’élection d’Éric Ciotti à la tête du parti.

Julie Escudier, conseillère municipale de Toulouse chargée de l’égalité femmes-hommes et vice-présidente de Toulouse Métropole © Mairie de Toulouse

Après Jean-Luc Moudenc et Laurence Arribagé, c’est au tour de Julie Escudier de quitter le parti Les Républicains (LR). La conseillère municipale de Toulouse chargée de l’égalité femmes-hommes, également maire de quartier Capitole, Carmes et Arnaud Bernard et vice-présidente de Toulouse Métropole l’a confirmé au Journal Toulousain ce lundi 19 décembre.

Julie Escudier explique : « Je quitte les LR en effet, car je ne suis pas favorable avec la ligne politique de droitisation du parti. Je crois dans la nécessité d’un rassemblement des diverses sensibilités de droite et du centre. Cette diversité serait alors une force. L’alliance, le faire ensemble doivent être une priorité et non le recroquevillement sur un positionnement trop droitier ».

L’élue de Toulouse ne rejoint aucun parti « pour l’instant »

Cette décision intervient quelques jours après l’élection d’Éric Ciotti à la tête des Républicains. Pour rappel, le député des Alpes-Maritimes a remporté les élections internes du parti ce dimanche 11 décembre avec plus de 53% des voix face à Bruno Retailleau. Laurence Arribagé, désormais ex-présidente de la fédération des Républicains en Haute-Garonne, avait annoncé son départ de LR le jour même.

Si l’adjointe au maire de Toulouse rejoint les rangs d’Horizons, Julie Escudier ne va en revanche rallier aucun parti. En effet, la conseillère municipale chargée de l’égalité femmes-hommes « n’envisage pas une adhésion à un autre parti pour l’instant », précise-t-elle. Il en est de même pour Jean-Luc Moudenc. Le maire de Toulouse, qui a quitté Les Républicains au début du mois de novembre, a effectivement annoncé devenir indépendant.