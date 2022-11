Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc quitte Les Républicains

Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc annonce qu’il quitte le parti Les Républicains dans le Figaro lundi 7 novembre.

Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc quitte le parti Les Républicains. Crédit photo : Mairie de Toulouse

L’annonce surprise. Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc a décidé de quitter le parti Les Républicains. Il l’a annoncé dans les colonnes du Figaro lundi 7 novembre, un mois avant l’élection du nouveau président du parti.

« Je ne vais pas voter, j’ai décidé de me retirer des Républicains », déclare l’élu. « C’est une réflexion ancienne chez moi, mais ce scrutin me donne l’occasion de la concrétiser. Je le fais sans polémique, après avoir été un adhérent fidèle aussi longtemps que cela m’a été possible. »

Jean-Luc Moudenc quitte Les Républicains « sans amertume »

Le maire de Toulouse, qui se définit comme « centriste démocrate-chrétien et européen » regrette que « les trois candidats ne veulent ancrer le mouvement qu’à droite ». « Le centre est donc abandonné », estime Jean-Luc Moudenc qui rappelle « l’ambition de l’UMP, puis des Républicains, de rassembler dans un grand parti l’ensemble des sensibilités de la droite et du centre ».

L’élu précise qu’il part « sans amertume personnelle » et qu’il n’a « aucun contentieux avec ceux qui candidatent à la présidence ». D’ailleurs, il vante les qualités de chacun. « Je considère que chacun détient une part de vérité, mais qu’aucun ne fédère suffisamment. Tous ont en commun de vouloir que les Républicains restent seuls, sans conclure d’alliance. Je considère que cette stratégie de l’isolement ne mène à rien. »

Le maire de Toulouse devient « indépendant »

L’élu toulousain pense que Les Républicains sont « dans l’impasse » : « Nous n’avons pas su gérer l’après-2012. L’après-Nicolas Sarkozy. Depuis, le parti s’est recroquevillé sur un positionnement très droitier. J’observe que cela a eu deux conséquences : cela a poussé beaucoup d’électeurs de centre droit à rejoindre le camp macroniste et cela n’a nullement empêché la dynamique du vote d’extrême droite. »

Avant LR, Jean-Luc Moudenc a été membre du Centre des démocrates sociaux, disparu en 1995, puis de l’UMP, devenu Les Républicains. Aujourd’hui, il n’envisagea pas de rejoindre la majorité présidentielle : « Je préfère garder ma liberté et rester fidèle à mes convictions. Je deviens indépendant. »