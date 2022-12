Toulouse : Laurence Arribagé quitte Les Républicains pour rejoindre le parti Horizons

Présidente de la fédération des Républicains en Haute-Garonne depuis plus de six ans, Laurence Arribagé a annoncé, ce dimanche 11 décembre, qu’elle rejoignait les rangs du parti Horizons, dirigé par l’ex-Premier ministre Édouard Philippe.

Laurence Arribagé, réélue trois fois à la tête de la fédération des Républicains en Haute-Garonne depuis 2016, a annoncé ce dimanche 11 décembre qu’elle quittait ses fonctions. Ceci, pour rejoindre les rangs du parti Horizons, fondé l’année dernière par l’ancien Premier ministre Édouard Philippe. Ce départ intervient quelques semaines seulement après celui de Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de la Métropole, qui regrettait que le parti LR soit ancré uniquement à droite, alors qu’il se qualifie de « centriste démocrate-chrétien et européen ».

Aussi, Laurence Arribagé a officialisé son retrait au moment où le député des Alpes-Maritimes Éric Ciotti a remporté les élections internes du parti Les Républicains, avec plus de 53 % des voix, ce dimanche 11 décembre en fin d’après-midi.

Comité municipal Horizons à Toulouse

De son côté, Horizons, annonce créer ce lundi 12 décembre son propre comité municipal à Toulouse. Parmi les élus : Laurence Arribagé, désignée pour assurer les fonctions de déléguée municipale. “Voir loin pour faire le bien”, telle est la devise de ce nouveau comité municipal. Il « animera, au niveau communal, la vie du parti et se veut une structure de large rassemblement de citoyens et d’élus qui souhaitent participer aux réflexions et aux débats qui construiront la France de demain », présentent les membres du parti.

Dans le même temps, Horizons déclare que François Chollet, vice-président de Toulouse Métropole en charge de l’Écologie et de la Transition énergétique, se voit confier une mission nationale «de prospective et de recherche en matière de santé et d’environnement ».