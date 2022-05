Ukraine. Un concert caritatif au Metronum à Toulouse

Le Metronum à Toulouse accueille un concert caritatif en faveur de l’Ukraine jeudi 5 mai à 20 heures. Au programme, notamment, Oleg Skrypka du groupe de rock Vopli Vidopliassova.

Le Metronum à Toulouse accueille un concert en faveur de l’Ukraine jeudi 5 mai avec notamment, Oleg Skrypka du groupe Vopli Vidopliassova. Crédit photo pxfuel CC

Un nouveau concert caritatif en solidarité avec l’Ukraine est organisé jeudi 5 mai à 20 heures au Metronum à Toulouse. Le pays dirigé par Volodymyr Zelensky est en proie aux attaques de son voisin russe depuis le 24 février.

L’association Ukraine libre est à l’organisation de cet événement avec le Metronum. « L’intégralité des fonds collectés lors de la soirée sera destinée à l’achat de matériel médical, notamment des trousses de secours », annoncent les organisateurs. « Ce concert est l’occasion pour nous de remercier toutes les familles, bénévoles, entreprises et institutions qui se mobilisent en soutien aux Ukrainiens ».

Des artistes venus d’Ukraine au programme du concert organisé au Metronum à Toulouse

Plusieurs artistes se succèderont sur la scène du Metronum pour l’occasion. Oleg Skrypka du groupe de rock Vopli Vidopliassova est considéré comme une figure de la résistance dans son pays. À 58 ans, il aurait pu quitter l’Ukraine avant l’invasion russe, mais il a choisi de rester afin d’organiser la résistance. Il a contribué à la distribution d’eau et à la mise en place de barricades.

Khrystyna Soloviy, 29 ans, est une autre figure de la résistance ukrainienne. En temps normal, cette diva indie pop chante l’amour. Désormais, elle fait de ses chansons des armes de guerre. Elle a surtout composé « Fureur ukrainienne », un hymne à la résistance sur l’air de « Bela ciao », comme le raconte Elle.

Pour sa part, Patsyki z Franeka, est décrit comme la « nouvelle sensation qui mêle hip-hop et folklore ukrainien ». Le groupe compte une vingtaine de titres sur Deezer et quelque six cents fans sur la plateforme.

Une figure du sud-ouest montera également sur la scène du Metronum pour le concert caritatif en faveur de l’Ukraine. Il s’agit de Joan de Nadau. Et les organisateurs annoncent que d’autres « surprises attendront le public ».

Informations pratiques : Grand concert caritatif au profit de l’Ukraine ; jeudi 5 mai à 20 heures au Metronum, 2 rond-point Madame de Mondonville à Toulouse ; tarif : 10 euros, les places sont disponibles sur la billetterie en ligne.