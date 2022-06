Toulouse. Ouverture de la boutique Visionnaire, la marque de Bigflo et Oli

Les rapeurs Bigflo et Oli ouvrent la boutique de leur marque de vêtements, Visionnaire, ce mercredi 15 juin au centre-ville de Toulouse. Le point de vente sera partagé en deux zones : un magasin et un espace café.

Les rapeurs Bigflo et Oli ouvrent la boutique de leur marque de vêtements, Visionnaire, ce mercredi 15 juin au centre-ville de Toulouse. Photo d’illustration : Bigflo et Oli dans Sacré Bordel. Crédit : DIGIZIK – Jérémie Levypon – Universal Music

C’est le grand jour pour le duo de rappeurs Bigflo et Oli. Les frangins ouvrent la toute première boutique de leur marque de vêtements Visionnaire ce mercredi 15 juin en plein centre-ville de Toulouse. Pour cette opération, ils sont alliés avec Malick Seck, leur ami d’enfance et directeur artistique de la marque.

Le point de vente sera installé au 23 rue des Puits clos, à proximité du Capitole. Il s’agit d’un local de 138 m2 partagé en deux espaces. Il y a d’une part une zone dédiée au magasin, où les clients trouveront les produits proposés par la boutique en ligne lancée en 2017. Comme les sweats, les t-shirts et les accessoires. Et d’autre part, le point de vente dispose d’un espace café. Le Café Visionnaire propose une sélection de boissons chaudes et froides, ainsi que des snacks sucrés sélectionnés par Café Players.

Album, clip, boutique… Bigflo et Oli sont bien de retour

Les rappeurs Bigflo et Oli ont bel et bien fait leur retour après un an et demi d’absence. Le duo a lancé un clip, “Sacré bordel”, le 5 avril. Ils ont également annoncé le lancement de leur album, le 24 avril, ainsi qu’un concert de lancement le même jour à l’AccorHotels Arena, Bercy, à Paris. Enfin, Olivio, l’aîné des frères, a participé à l’émission de France 2 “Rendez-vous en terre inconnue”, animée par Raphaëll de Casabianca, mardi 14 juin.