Le rappeur toulousain Oli vous donne “Rendez-vous en terre inconnue” à la rencontre du peuple Vezo

Oli, sans son frère Bigflo, a participé à l’émission de France 2 “Rendez-vous en terre inconnue”, animée par Raphaël de Casabianca. Le rappeur est parti à la rencontre du peuple Vezo, une communauté de pêcheurs vivant au Sud de Madagascar.

« Je m’étais toujours dit qu’un jour je le ferai », confie Olivio Ordonez. Le rappeur toulousain, du célèbre duo Bigflo et Oli, a participé à l’émission “Rendez-vous en terre inconnue”, en compagnie de l’animateur Raphaël de Casabianca. Le documentaire, aussi hilarant qu’émouvant, sera diffusé sur France 2 à la mi-juin. La date exacte de parution n’est pas encore dévoilée.

Le jeune Toulousain a découvert, sur le tarmac de l’aéroport, le nom de sa destination : Madagascar, à la rencontre de la communauté Vezo. Un peuple de marins, parfois appelés “nomades de la mer”, qui vit sur un îlot désertique au Sud-Ouest de la grande île rouge, dans le canal du Mozambique.

Oli rêvait de participer à “Rendez-vous en terre inconnue”

Olivio Ordonez a rencontré Raphaël de Casabianca en 2019, lorsque ce dernier a remplacé Frédéric Lopez pour animer “Rendez-vous en terre inconnue”. « Oli m’a donné son numéro de téléphone en me disant qu’il rêvait de participer à l’aventure », se souvient le globe-trotter. « Quand j’étais petit, cette émission était littéralement un “rendez-vous” avec ma famille. Ma mère nous réunissait et nous mangions tous devant la télévision », poursuit le rappeur toulousain, qui se dit aujourd’hui « comblé » d’avoir réalisé cette expérience dans un pays qu’il n’avait jamais visité.

Oli sans son frère “Bigflo”

C’est donc sans son frère, avec qui il partage son quotidien, qu’Olivio Ordonez a participé à l’émission. « Ça a été très dur de me séparer de lui. Le plus compliqué était de ne pas l’avoir au téléphone, car j’ai l’habitude de l’appeler plusieurs fois par jour », raconte Oli.

Mais c’est Florian Ordonez, alias “Bigflo”, qui a fait le choix de ne pas partir, notamment par peur de l’inconnu. « Flo’ est un peu “en terre inconnue” partout où il va. L’idée de ne pas savoir ce qu’il va faire le lendemain l’effraie. Puis, il a parfois du mal avec les rapports humains. Nous sommes très différents à ce niveau-là », avoue Oli.

« Je suis vraiment parti en tant que Olivio Ordonez, laissant derrière moi l’image de “BigFlo et Oli” »

De plus, le jeune rappeur a perçu ce voyage comme une expérience individuelle, qui lui a permis de se montrer au public sous un nouveau jour. « J’ai pu vivre les choses pleinement, sans avoir à m’adapter à mon frère. Lorsqu’il m’a accompagné à l’aéroport et qu’il m’a dit “Profite, et surtout ne pense pas à moi”, ça m’a mis en confiance. Je suis vraiment parti en tant que Olivio Ordonez, laissant derrière moi l’image de “BigFlo et Oli” », poursuit-il.

De nombreuses séquences émotions

Le documentaire, qui dure près de deux heures, comporte de nombreuses séquences d’émotions. Notamment en compagnie des enfants du peuple Vezo, qui jouent au football et organisent des courses de pirogues miniatures, sous les yeux attendris de leurs parents. « Ce qui m’a marqué, c’est le moment où les enfants nous confient que leur école n’est “pas très loin”, alors qu’ils mettent deux jours pour s’y rendre », s’émeut Raphaël de Casabianca.

« Ce qui m’a marqué, c’est le moment où les enfants nous confient que leur école n’est “pas très loin”, alors qu’ils mettent deux jours pour s’y rendre »

Les deux voyageurs ont également tissé de forts liens avec les femmes de cette communauté. « Il faut savoir que nous avons mis du temps avant de voir que des femmes vivaient aussi sur cette île », s’étonne encore l’animateur. La rencontre s’est faite au cours d’une partie de pêche à l’oursin en marée basse. « Au début, il y avait beaucoup de pudeur et de timidité entre nous », ajoute Oli. « Puis, leurs joies de vivre, leurs sourires, ont apporté une dimension familiale extraordinaire à cette communauté. C’est à partir de ce moment-là que nous nous sommes rendus compte de la richesse de ce petit caillou perdu au milieu du canal du Mozambique », poursuit Raphaël de Casabianca.

Derrière la caméra, aussi, les aventuriers ont vécu des moments d’exception. « Le soir, nous dormions dans une petite cabane, sur le sable, entourés de quatre autres personnes. Avant de nous endormir, nous faisions des blagues, des ombres chinoises, des mimes… Nous retombions en enfance, c’était exceptionnel », se souvient Olivio Ordonez.

Une expérience à jamais gravée dans sa mémoire

Dans ce nouveau “Rendez-vous en terre inconnue”, Raphaël de Casabianca et Olivio Ordonez accompagnent les femmes du village sur la côte afin de trouver de l’eau. Pour cela, ils creusent, pendant des heures, des puits de plusieurs mètres de profondeur dans le sable. « Depuis, le regard que je porte sur l’accès à l’eau potable a changé. Je fais plus attention à ma consommation et je me rends vraiment compte de la chance qu’on a », raconte le Toulousain.

Privé de son téléphone pendant toute l’aventure, Olivio Ordonez a saisi l’occasion de se déconnecter, littéralement, de son quotidien. « Cela m’a fait bizarre au début, mais je me suis rapidement adapté. Je n’ai jamais aussi bien dormi de ma vie », rit le rappeur. « Il faut savoir qu’Oli est décalé du cycle naturel de l’Homme. Il se couche habituellement à quatre heures du matin et se lève à midi. Donc là, il s’en est remis au soleil pour faire une bonne cure de sommeil », renchérit Raphaël de Casabianca.

« Parfois, je pense au peuple Vezo, je me demande s’ils vont bien, ce qu’ils sont en train de faire… J’aimerais les revoir un jour, et voir ce qu’ils deviennent »

Tous deux garderont à jamais ces souvenirs gravés dans leurs mémoires. Raphaël de Casabianca confie même avoir choisi le prénom d’un bébé vezo… Parfois, je pense à ce peuple, je me demande s’ils vont bien, ce qu’ils sont en train de faire… J’aimerais les revoir un jour, et voir ce qu’ils deviennent », termine Olivio Ordonez.

Des souvenirs qui se raconteront peut-être un jour en musique. En effet, Oli a non seulement rapporté un collier de coquillages, un bateau miniature et du sable de son voyage, mais aussi des enregistrements de voix des femmes Vezo qui chantent. Il l’affirme, cette bande son pourrait être utilisée dans un prochain album.