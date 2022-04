Bigflo et Oli lancent un nouvel album le 24 juin et annoncent un concert

Les rappeurs Bigflo et Oli ont annoncé la date du lancement de leur nouvel album et un concert dans la foulée à Paris. Les Toulousains sont très attendus par leurs fans après une pause médiatique d’un an et demi.

Le duo toulousain Bigflo et Oli a dévoilé, mardi 12 avril sur ses réseaux sociaux, la sortie de son nouvel album le 24 juin. Il a également annoncé un premier concert « pour fêter ça », le même jour à l’AccorHotels Arena, Bercy, à Paris. Dans une vidéo, les deux frangins apparaissent attablés, trinquant, sur le toit de la salle de concerts.

Une semaine après la sortie de « Sacré Bordel »

Cette annonce intervient une semaine après la sortie du titre « Sacré bordel », mardi 5 avril. Dans ce morceau, Bigflo et Oli, qui jouissent d’une image positive auprès du jeune public, réaffirment leur amour pour la France. Ils se montrent aussi critiques en dénonçant les stéréotypes et les contradictions d’un pays qui se veut une terre d’accueil, mais où la discrimination persiste.

Le même jour, ils ont dévoilé le clip de ce titre. Celui-ci a été tourné à plusieurs endroits, comme sur la place du Capitole, en plein cœur de la Ville rose. Les passants ont ainsi pu les voir, en plein tournage, enfermés dans un studio en verre avec une table de mixage, un piano et un canapé rouge.

Le très attendu album de Bigflo et Oli

L’album annoncé par Bigflo et Oli est très attendu par les fans. En effet, il fait suite à une pause médiatique d’un an et demi. Comme expliqué sur leurs réseaux sociaux, ils avaient besoin de prendre du temps pour eux.

Quant au concert annoncé à Paris Bercy, la billetterie est ouverte à partir de ce jeudi 14 avril à 10 heures.