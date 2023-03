Toulouse : les obsèques de Just Fontaine seront célébrées le 6 mars

Les obsèques de la légende du football Just Fontaine seront célébrées ce lundi 6 mars dans la cathédrale Saint-Étienne à Toulouse. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs français, notamment grâce à son impressionnante performance lors de la Coupe du monde 1958, “Justo”, de son surnom, s’est éteint dans la Ville rose ce mercredi 1er mars.

Ce lundi 6 mars, Toulouse célèbrera les obsèques du célèbre footballeur Just Fontaine. CC BY-SA 3.0 Georges Biard

Un triste événement va être célébré dans la Ville rose. Les obsèques de l’ancien joueur de football Just Fontaine auront lieu le lundi 6 mars prochain, à partir de 14h, entre les murs de la cathédrale Saint-Étienne, selon la Dépêche du Midi. Car c’est à Toulouse qu’il avait décidé de poser ses valises depuis près de cinquante ans. Très apprécié des Toulousains, l’homme était devenu une véritable légende suite à ses remarquables performances lors de la Coupe du monde de 1958. Il avait alors inscrit 13 buts, portant son équipe jusqu’en demi-finale. Son record n’a jusqu’à présent jamais pu être égalé.

Just Fontaine est né à Marrakech en 1933. Sa carrière a débuté au Maroc, avant qu’il rejoigne l’OGC Nice, puis le Stade de Reims, club dans lequel il va connaître son apogée. Il a connu 21 sélections en équipe de France. Mais sa carrière prend fin en 1960 à cause d’une double fracture de la jambe gauche. Sa passion pour la discipline le pousse toutefois à poursuivre son chemin en tant que sélectionneur de l’équipe de France, puis entraîneur du PSG, de l’US Toulouse et de l’équipe du Maroc.

Un dernier hommage à Just Fontaine

Notre peine est immense à l’heure d’apprendre la disparition de Just Fontaine 🕊💜



Il avait entrainé l’US Toulouse et portait notre ville dans son coeur, où il était installé.



Le TéFéCé adresse ses pensées les plus sincères à Arlette, son épouse, ainsi qu’à ses proches. pic.twitter.com/Sn6q9Ts2xz — Toulouse FC (@ToulouseFC) March 1, 2023

La légende est décédée ce mercredi 1er mars à l’âge de 89 ans à Toulouse. Depuis, les hommages se succèdent. Le maire de Reims Arnaud Robinet a partagé son souhait d’ériger une statut en son nom à côté de celle du joueur Raymond Kopa sur le parvis du stade de la ville. Le président de la République a même déclaré que « Just Fontaine sera, pour toujours, notre mythe fondateur ». Hier, le Toulouse football club (TFC) et les supporters ont réalisé une minute d’applaudissements avant le coup d’envoi des quarts de finale de la Coupe de France face à Rodez. Des gerbes de fleurs ont également été déposées au pied de la tribune du Stadium qui porte son nom.