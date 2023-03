Toulouse : le joueur de football Just Fontaine est mort

Le joueur de football Just Fontaine est mort ce mercredi 1er mars à Toulouse. Véritable légende, il avait inscrit 13 buts en une Coupe du monde.

Le joueur de football Just Fontaine est mort à l’âge de 89 ans à Toulouse CC BY-SA 3.0 Georges Biard

Le monde du football vient de perdre une de ses légendes. Just Fontaine est décédé ce mercredi 1er mars à Toulouse à l’âge de 89 ans. C’est Jacques Vendroux qui l’a annoncé sur Twitter. « Je viens d’avoir sa femme Arlette. Notre Justo Fontaine est parti la nuit dernière à Toulouse », écrit le journaliste sportif.

Just Fontaine est considéré comme l’un des meilleurs joueurs français de football. Il s’est particulièrement illustré au cours de la Coupe du monde de 1958, dont la France est demi-finaliste. Le joueur avait effectivement inscrit treize buts lors de la compétition. Un record jamais égalé jusqu’à présent.

Né à Marrakech le 18 août 1933, Just Fontaine est tout d’abord révélé à l’US Marocaine, puis à l’OGC Nice. Mais c’est au Stade de Reims, qu’il rejoint en 1956, que la carrière de l’avant-centre connaît son apogée. Il atteint notamment la finale de la Coupe d’Europe des clubs champions avec le club en 1959.

Sélectionné 21 fois en équipe de France, la carrière de Just Fontaine prend fin en 1960 à cause d’une double fracture de la jambe gauche. Il devient ensuite sélectionneur de l’équipe de France en 1967, puis entraîneur du PSG de 1973 à 1976. Le joueur emblématique entraîne ensuite l’US Toulouse et l’équipe du Maroc.