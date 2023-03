Coupe de France. Le TFC ne laisse aucune chance à Rodez et va en demi-finale

Le TFC a décroché sa place en demi-finale de la Coupe de France en s’imposant sans grandes difficultés face à Rodez au Stadium de Toulouse.

L’attaquant du TFC Thijs Dallinga marque un doublé contre Rodez en quarts de finale de la Coupe de France. Crédit photo : Toulouse Football Club

Sacrée soirée pour les 33 000 supporters venus au Stadium de Toulouse. Le TFC s’est imposé sans grandes difficultés, 6 à 1, face au Rodez Aveyron Football mercredi 1er mars à l’occasion des quarts de finale de la Coupe de France. Le club haut-garonnais décroche ainsi une place en demi-finale de la compétition pour la troisième fois de son histoire.

ON EST EN DEMIE 🤩



Avec une détermination sans faille, nos Violets se qualifient pour la 5ème demi-finale de @coupedefrance – hors période de guerre – de leur histoire !#DeboutToujours 😈 pic.twitter.com/nzx0qa0QLK — Toulouse FC (@ToulouseFC) March 1, 2023

Avant la rencontre, l’entraîneur des Violets, Philippe Montanier, faisait pas de sa méfiance vis-à-vis-à-vis de Rodez. Le club ruthénois a notamment éliminé Monaco de la Coupe de France par hasard.

Mais le RAF voit le match de samedi contre Niord comme une priorité. Dernier du championnat de Ligue 2, il doit se battre pour son maintien. C’est donc une équipe très remaniée qui s’est présentée face à Toulouse. Aussi, avec deux gardiens blessés, Rodez aligne le numéro trois, Thomas Secchi, dans les buts.

Première période à sens unique pour le TFC face à Rodez

Dès le coup d’envoi, le TFC déroule face à Rodez. Rasmus Nicolaisen marque de la tête, Secchi repousse le ballon, mais Zakaria Aboukhlal est bien placé pour le mettre au fond du pied droit. (5e minute, 1-0). Puis, malgré un cafouillage dans les six mètres, Branco van den Boomen reprend un ballon du pied gauche et double la mise (8e, 2-0). Et sur un long ballon de Logan Costa, Thijs Dakkinga, seul sur la droite, entre dans la surface et tire. À la 10e minute, Toulouse mène déjà 3-1. C’est ensuite au tour de Farès Chaïbi de marquer à la 21e minute, et Gabriel Suazo à la 38e, 5-1.

Au retour des vestiaires, le RAF se montre plus menaçant. Sur un penalty, Thijs Dallinga marque un doublé à la 51e minute. Après un ballon mal repoussé par Brecht Dejaegere, Wilitty Younoussa met une frappe puissance face à laquelle Kjetil Haug ne peut rien. 69e minute : 6-1, l’honneur est sauf.