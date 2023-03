Disparition de Just Fontaine : les hommages se succèdent

L’attaquant Just Fontaine s’est éteint à l’âge de 89 ans ce mercredi 1er mars à Toulouse. Plusieurs hommages lui sont rendus.

Crédit : Fabien POMIES – JT

Le monde du football est en deuil. L’attaquant Just Fontaine est décédé à l’âge de 89 ans ce mercredi 1er mars à Toulouse. Légende des Bleus, il restera dans les mémoires pour ses treize buts marqués durant la Coupe du monde 1958 en Suède. Meilleur buteur cette année-là, il déteint depuis un record qu’aucun joueur n’est parvenu à battre.

Après sa carrière de joueur, Just Fontaine s’est installé à Toulouse car son épouse est originaire de la région. Il a aussi entraîné l’US Toulouse durant une saison. En 2015, la mairie avait décidé de baptiser la tribune Honneur Nord avec son nom.

Les hommages se succèdent depuis l’annonce du décès de Just Fontaine, qui a porté les couleurs du Stade de Reims de 1956 à 1962. Le maire de Reims Arnaud Robinet aimerait qu’une statue du joueur soit érigée sur le parvis du stade Auguste-Delaune, à côté de celle de Raymond Kopa.

Le TFC prévoit une minute d’applaudissements avant le coup d’envoi du match de Coupe de France face à Rodez ce mercredi à 18h45.

Avec Kopa, ils ont écrit la première épopée du football français. Just Fontaine sera, pour toujours, notre mythe fondateur. pic.twitter.com/08HmBeq8XS — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 1, 2023

Je rends hommage à Just Fontaine, véritable légende du sport français et Toulousain depuis de nombreuses années.#JustFontaine nous quitte et son nom restera à jamais gravé à #Toulouse comme il l’est à jamais dans l’histoire du football français.



Son héritage est immense. pic.twitter.com/ekfaYnoHgI — Jean-Luc Moudenc (@jlmoudenc) March 1, 2023

Toulousain d'adoption, amoureux de l’@Occitanie, engagé dans le handisport, Just Fontaine racontait avec passion et humour des histoires de ballon et de vie. Le vivre-ensemble était le plus beau but de sa personnalité. Toutes mes pensées pour ses proches et amis. https://t.co/vfWHvl5SoX — Carole Delga (@CaroleDelga) March 1, 2023