Toulouse : la Ligue contre le cancer inaugure sa “Maison” pour les patients

La Maison de la Ligue contre le cancer, lieu d’hébergement temporaire pour les patients et leurs proches, va être inaugurée ce 26 septembre à Toulouse. Elle accueillera les premiers malades fin 2022.

La Maison, lieu d’hébergement pour les patients, a pris place dans une bâtisse désaffectée à Toulouse © Ligue contre le cancer Haute-Garonne

C’est un « projet précurseur et unique en France ». Après plusieurs mois de travaux, la Maison de la Ligue contre le cancer va enfin être inaugurée ce 26 septembre. Ce lieu, situé sur le Campus Santé du Futur – Oncopole de Toulouse, proposera un hébergement aux patients et à leurs proches. Certains habitent en effet loin du centre de soins.

Cela concerne la majorité des malades, puisque 55 % des patients suivis à l’Institut universitaire du Cancer de Toulouse-Oncopole (IUCT) vivent en dehors du département. En réponse, le comité Haute-Garonne de la Ligue contre le cancer a donc décidé de créer un lieu d’hébergement temporaire à proximité de l’IUCT.

La Maison ouvrira ses portes aux patients dès fin 2022

« Ce lieu sera une vraie maison : patients et proches pourront y séjourner, avant, pendant et après leur traitement. Ils pourront s’y reposer, s’y ressourcer, dans une atmosphère chaleureuse respectueuse de leurs besoins, afin d’améliorer leur qualité de vie tout au long du parcours de soins », explique Marie-Ange Léophonte, la directrice du comité, dans un communiqué.

La Maison de la Ligue contre le cancer ouvrira ses portes aux patients en cours de traitement, isolés géographiquement (+50 kilomètres), mais aussi socialement, de leur centre de soins et leurs proches dès fin 2022. Le prix par nuit et par chambre sera de 12 euros. Une caution de 80 euros sera par ailleurs demandée à l’arrivée.

De quoi disposera cette maison pour les patients à Toulouse ?

En plus de chambres individuelles pour les patients et leurs proches, la Maison dispose notamment d’une salle à manger et d’une cuisine commune, d’une salle de détente et de partage, d’une salle d’activité physique et d’espaces dédiés aux soins. À l’extérieur, les malades et leur famille pourront profiter d’un jardin thérapeutique.

D’un coût de 2,8 millions d’euros, ce projet a bénéficié du soutien de la Région Occitanie, Toulouse Métropole, la fondation Total Energies, le Groupe Pierre Fabre, la Fondation Engie et aussi de La Fondation du patrimoine. La Maison a d’ailleurs pris place dans une bâtisse située dans le périmètre des Monuments Historiques et désaffectée depuis l’explosion d’AZF.