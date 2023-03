Toulouse : l’incinérateur des déchets du Mirail va être reconstruit

Le syndicat de traitement des déchets Decoset a annoncé la reconstruction de l’incinérateur des déchets du Mirail à Toulouse. Il est l’un des plus polluants de France.

L’incinérateur des déchets du Mirail va également baisser sa production CC BY-SA 3.0 Antoine Taveneaux

Son avenir est fixé. L’incinérateur des déchets du Mirail à Toulouse sera reconstruit, comme l’a annoncé Decoset. Cette solution est « la plus pertinente en termes d’exploitation », estime le syndicat de traitement des déchets.

Construit dans les années 60, cet incinérateur est un des plus anciens de France encore en activité. Il est aussi l’un des plus polluants. Selon un rapport publié en septembre de l’association Zero Waste Toulouse, l’incinérateur avait rejeté 322 tonnes d’oxydes d’azote en 2020. Il en avait ainsi émis quasiment autant que les trois plus gros incinérateurs français réunis.

Une concertation avait été menée pour décider de son avenir

Decoset avait lancé une concertation publique du 20 septembre au 27 novembre sur l’avenir de l’incinérateur des déchets du Mirail. Trois scénarios étaient envisagés pour faire évoluer la structure à l’horizon 2030 : sa rénovation, sa reconstruction ou son maintien en l’état.

Zero Waste Toulouse dénonçait le manque de « scénario alternatif sérieux ». Selon l’association, les deux premiers sont « quasiment identiques » et le troisième montre « ce qu’il se passerait si l’on ne faisait rien ». « Les scénarios proposés sont biaisés », estimait Thomas Guilpain de Zero Waste Toulouse.

Une réduction des déchets traités par l’incinérateur du Mirail

L’association souhaitait ainsi un scénario alternatif de « réduction importante des quantités de déchets » et donc des besoins en capacité d’incinération. Elle demandait une division par deux de celle-ci. Chaque année, l’incinérateur transforme près de 285 000 tonnes de déchets en énergie.

Decoset ne compte pas diviser par deux les besoins en capacité d’incinération de la structure. Il a toutefois annoncé une réduction des déchets traités par l’incinérateur. En effet, le syndicat de traitement des déchets annonce une baisse à 240 000 tonnes de déchets.