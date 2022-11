Toulouse. La gare de bus de Jeanne d’Arc a rouvert, avec des nouveautés

La gare de bus de Jeanne d’Arc est de nouveau ouverte aux usagers depuis ce lundi 7 novembre au matin. Elle est restée fermée pendant plus de deux mois, après qu’une possible fragilité d’un de ses piliers ait été constatée.

La possible fragilité d’un des piliers de la gare de bus Jeanne d’Arc, à Toulouse, conduit à la fermeture de la structure dès le 20 août. Photo d’illustration. Crédit photo : © Bryan Faham / JT.

Elle était fermée depuis le samedi 20 août, suite au constat d’une possible fragilité d’un des piliers de sa structure métallique. La gare de bus de Jeanne d’Arc a rouvert aux usagers ce lundi 7 novembre au matin.

« Des travaux de confortement ont été réalisés afin de consolider l’infrastructure. A la suite de ces travaux, une expertise a été effectuée. Le rapport de cette expertise rend un avis favorable à la réouverture de la gare bus. Il ne remet pas en cause la stabilité de l’infrastructure et peut à nouveau accueillir le public en toute sécurité. » explique Tisséo dans un communiqué.

Retour à la normale, mais avec quelques nouveautés

Presque toutes les lignes de bus retrouvent leur itinéraire habituel : L9, 45,70, 23 et 15. Seule la ligne 39 sera modifiée. Elle passera bien à nouveau par la gare de bus de Jeanne d’Arc mais desservira les arrêts “Place Roquelaine” et “Pont Matabiau”. Les arrêts “Matabiau Gare SNCF” et “Place Schuman” ne sont, eux, plus desservis par la ligne 39 en direction de Jeanne d’Arc.

Mais la grande nouveauté, c’est que des travaux d’accessibilités ont été effectués. Désormais, la gare de bus de Jeanne d’Arc est équipés de quais modulaires en pvc recyclé afin de faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite, à la montée et à la descente des bus. « Ce type d’équipement est une première dans l’agglomération toulousaine », se félicite Tisséo. La place Jeanne d’Arc reprend donc pour l’instant son rôle de pôle d’échanges, qui pourrait être amené à changer dans les années à venir.