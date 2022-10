Toulouse. La place Jeanne d’Arc bientôt piétonne ?

Dans les colonnes d’Actu Toulouse, Jean-Luc Moudenc a fait part de son souhait de piétonniser et de végétaliser la place Jeanne d’Arc dans les années à venir.

La possible fragilité d’un des piliers de la gare de bus Jeanne d’Arc, à Toulouse, a conduit à la fermeture de la structure le 20 août. Crédit photo : © Bryan Faham / JT.

Il y a quelques semaines, la place du Capitole était végétalisée : une expérience éphémère, qui a duré le temps d’un festival. Mais la place Jeanne d’Arc, elle, pourrait définitivement le devenir. C’est en tout cas le souhait qu’a formulé Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, dans un article paru ce dimanche 30 octobre chez nos confrères d’Actu Toulouse.

« Il faut qu’on ait une transformation de la place Jeanne d’Arc qui ne sera possible que grâce à la troisième ligne de métro. Je souhaite qu’on y travaille dans les années à venir », y explique-t-il. Sa volonté, la piétonnisation et la végétalisation de cette place, en s’appuyant sur la future ligne C du métro toulousain.

Une réorganisation de Jeanne d’Arc qui attendra la troisième ligne du métro

« Ce que je souhaite, c’est de pouvoir supprimer l’essentiel des bus grâce à la réorganisation que rendra possible la mise en service de la troisième ligne. Cela permettra aussi d’enlever la toiture de la gare de bus. L’idée, c‘est de décider d’une nouvelle place avec les habitants, et qu’on végétalise, même si on ne pourra pas végétaliser toute la place à cause de l’emprise du parking. Mais on pourra retrouver un effet place qui aujourd’hui est très cassé ! » précise le maire à Actu Toulouse.

Il faudra donc attendre quelques années avant de voir des massifs fleurir sur la place Jeanne d’Arc. Actuellement, la gare de bus y est toujours en travaux, en raison d’une fragilité d’un des piliers de la structure. Une preuve, s’il en faut, de l’âge grandissant du bâtiment.