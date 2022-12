Toulouse : majorité et opposition règlent leurs comptes lors du dernier conseil municipal de l’année

S’il s’agissait du dernier conseil municipal de Toulouse de l’année ce vendredi 16 décembre, la majorité et l’opposition ne se sont pas fait de cadeaux pour autant.

Opposition et majorité ont réglé leurs comptes © capture écran Mairie Toulouse

Jean-Luc Moudenc, positif à la Covid-19, n’avait pas pu présider la séance du conseil communautaire la semaine dernière. Désormais rétabli, le maire de Toulouse est revenu en pleine forme pour le conseil municipal de ce vendredi 16 décembre. En témoignent les nombreuses piques que Jean-Luc Moudenc a adressées aux élus de l’opposition en début de séance. Lors du rappel des temps de parole, il a notamment eu quelques difficultés à prononcer le nom du groupe d’opposition Alternative municipaliste citoyenne.

L’occasion pour lui de lancer : « Quand c’était Archipel, cela allait plus vite. Mais vous l’avez tué au passage, donc il faut s’adapter avec des sigles un peu plus compliqués ». Pour mémoire, le groupe Archipel Citoyen s’est scindé en deux : Alternative municipaliste citoyenne (AMC) et Toulouse écologiste, solidaire et citoyenne (TESC), en novembre 2021. Les élus de l’opposition n’ont pas tenu à répondre à la remarque du maire de la Ville rose qui était loin d’avoir fini de régler ses comptes.

François Piquemal n’a pas démissionné du conseil municipal de Toulouse ?

Jean-Luc Moudenc est ainsi revenu ironiquement sur la démission de François Piquemal – l’élu d’AMC a décidé de se consacrer à son mandat de député – au moment de donner la parole à Maxime Le Texier, aussi membre du groupe Alternative municipaliste citoyenne : « Comme vous avez le pouvoir de M. Piquemal (absent), je voulais savoir si vous parliez en votre nom ou le sien. » Et l’élu d’opposition de lui répondre : « Je parle au nom de mon groupe, comme je l’ai toujours fait ! »

Une question d’autant moins innocente que Jean-Luc Moudenc rappelle : « Il nous a gratifié il y a quelques semaines d’un discours extrêmement virulent en forme d’opération de cinéma (pour annoncer son départ, NDLR) dont il a le secret, et finalement, il n’a pas démissionné ». Une fausse annonce alors ? Pas du tout, car comme il l’avait annoncé, François Piquemal ne quittera le Capitole qu’à la fin de l’année pour ne pas amputer les financements de son groupe politique.

Imbroglio entre majorité et opposition sur les propos liminaires

Si l’opposition n’a pas cherché à entrer plus dans ce débat, elle n’a en revanche pas lâché le morceau au sujet des propos liminaires. Jean-Luc Moudenc interrompt effectivement Maxime Le Texier dans son raisonnement lorsqu’il aborde un vœu que la mairie souhaite proposer après les délibérations. « Les vœux se discutent en fin de conseil. Donc ne perturbez pas la discussion du conseil municipal. Veuillez traiter d’autres thèmes que le vœu qui sera discuté », demande le maire. Maxime Le Texier a toutefois continué son propos.

Le maire avait d’ailleurs déjà demandé, quelques minutes plus tôt, à Caroline Honvault, également membre du groupe AMC, de ne pas poursuivre ses propos liminaires, ceux-ci concernant aussi une délibération ultérieure. Sinon, son temps de parole lorsqu’arrivera la délibération en question serait d’autant amputé. L’intention de Jean-Luc Moudenc étant de maintenir une organisation claire des débats et de garder les arguments des uns et des autres pour le moment où le sujet viendrait dans l’ordre du jour. L’élue passe donc au point suivant, non sans grimacer.

Liminaire à 2 voix avec @Caroline_Onvo et @maxletex qui abordent des sujets qui fâchent, vu la réaction de @jlmoudenc qui les a interrompu 😠



1er sujet : Vie associative, avec d’un côté l’obligation de faire la pub de la Mairie et de l’autre la baisse de moyens #CMToulouse pic.twitter.com/ncx3H0GJ2x — Groupe AMC 🦜 (@GroupeAMC) December 16, 2022

À la fin des propos liminaires, Maxime Le Texier demande une suspension de séance pour que Jean-Luc Moudenc « clarifie le règlement intérieur » : « Quel est le point du règlement intérieur qui vous permet de légiférer sur le contenu des propos liminaires et qu’est-ce qui fait le lien entre le contenu des propos liminaires et les débats qui sont fixés ? », interroge Maxime Le Texier. Le maire accorde ainsi cinq minutes de suspension d’audience.

Un « abus de pouvoir » ?

Après cette interruption, qualifiée de « bonne initiative » par Jean-Luc Moudenc, ce dernier tente d’enchaîner immédiatement sur les délibérations. Mais, c’est sans compter sur la pugnacité de Maxime Le Texier, qui demande de nouveau au maire de « clarifier la lecture du règlement intérieur ». « Comment pouvez-vous expliquer d’avoir interrompu les liminaires ? », questionne le membre du groupe AMC. Jean-Luc Moudenc de lui répondre, à la grande surprise de Maxime Le Texier : « Les propos liminaires n’ont pas été interrompus. Le règlement intérieur est très clair. Il n’y a pas de problèmes et donc nous continuons le conseil municipal ». Le maire a ainsi demandé d’enchaîner sur la suite du conseil.

Christophe Alves, élu en charge de l’occupation du domaine public, des centres sociaux, du handicap et de la vie associative commence alors à présenter ses délibérations. Mais Maxime Le Texier revient à la charge avant l’ouverture des débats sur les dites délibérations : « Je voudrais souligner l’abus de pouvoir de M. Moudenc sur les liminaires. Mon micro a été coupé. Je dénonce ces méthodes brutales et autoritaires ». L’élu d’opposition précise d’ailleurs se garder la possibilité de saisir la préfecture et le tribunal administratif à ce propos. Pour Jean-Luc Moudenc : « Maxime Le Texier se complaît dans la polémique » et rappelle qu’il a la compétence de « police des débats ».