Toulouse : qui va remplacer les élus devenus députés à la ville et à la métropole ?

François Piquemal, Jean-François Portarrieu et Dominique Faure, élus municipaux et métropolitains de Toulouse, viennent de devenir députés. Deux d’entre eux vont bientôt démissionner de leurs mandats locaux.

Des élus de Toulouse et de la métropole viennent tout récemment de rejoindre l’Assemblée nationale. François Piquemal (Nupes), Jean-François Portarrieu (Ensemble) et Dominique Faure (Ensemble) ont en effet été respectivement élus députés de la 4e, de la 5e et de la 10e circonscription de Haute-Garonne lors du second tour des élections législatives le 19 juin dernier.

Deux d’entre eux vont quitter leurs autres mandats locaux. La candidate Ensemble, Dominique Faure, va effectivement démissionner de ses fonctions de maire de Saint-Orens et de 1ère vice-présidente à Toulouse Métropole pour respecter la loi sur le cumul des mandats. Selon cette dernière, un député ne peut effectivement pas exercer une fonction exécutive locale.

Le successeur de Dominique Faure à la métropole désigné en octobre

Le conseil municipal de Saint-Orens va élire son nouveau maire, parmi les 26 élus de la majorité, le 7 juillet. En attendant, Dominique Faure reste à la tête de la ville. La députée de la 10e circonscription de Haute-Garonne ne va d’ailleurs « pas laisser tomber » Saint-Orens. Elle conservera en effet son mandat de conseillère municipale puisqu’un député peut être élu au sein d’un conseil municipal sans exercer de fonction exécutive.

Dominique Faure a par ailleurs déjà déposé sa démission de 1ère vice-présidente chargée de l’économie, de l’innovation et de l’emploi à Toulouse Métropole. Elle sera effective le 19 juillet. Son successeur sera désigné lors du prochain conseil métropolitain en octobre.

Jean-François Portarrieu restera conseiller à Toulouse et à la métropole

Le poste de Dominique Faure sera donc vacant durant quelques mois. La première vice-présidente ne quittera pas pour autant Toulouse métropole. Elle sera ensuite conseillère métropolitaine. « Je suis très attachée à cette fonction et je me dois de veiller à ce que mes engagements soient tenus à la maire et à la métropole », estime Dominique Faure.

Jean-François Portarrieu restera aussi conseiller municipal et métropolitain. C’était déjà le cas lors de son précédent mandat de député. En revanche, François Piquemal va laisser sa place. Le code éthique d’Archipel Citoyen précise en effet que « chaque candidat ne cumule pas son mandat d’élu municipal et métropolitain avec un autre mandat électoral ».

Le nouveau député François Piquemal devrait bientôt démissionner

Lors de la campagne électorale, le député de la 4e circonscription de Haute-Garonne avait d’ailleurs annoncé sa volonté de démissionner du conseil municipal s’il était élu. Il devrait quitter le conseil municipal et le conseil métropolitain courant septembre, le temps de préparer son départ.

François Piquemal devrait être remplacé par François Briançon. Le Premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste de Haute-Garonne est en effet le suivant sur la liste d’Archipel Citoyen. Mais une clarification doit être faite au préalable avec la Nupes.

Héloïse Thépaut