Trois associations unissent leurs forces pour aider les plus précaires cet été à Toulouse

Les associations Restos du cœur, Secours catholique et la Banque alimentaire de Toulouse mènent à nouveau une action commune cet été afin de distribuer des repas et des boissons aux plus précaires. Le nombre de bénéficiaires ne cesse de croître alors que les bénévoles se font rares en période estivale.

Les associations de Toulouse mènent une action commune cet été pour venir en aide aux plus démunis © Banque Alimentaire

Cet été encore, les Restos du cœur, la Banque alimentaire et le Secours catholique de Toulouse unissent leurs forces pour mener à bien une action commune, nommée “Estival 2022”, afin de venir en aide aux plus démunis. Car en période estivale, de nombreuses associations locales sont contraintes de modifier leurs horaires d’ouverture, voire de fermer leurs portes, faute de bénévoles.

Pourtant, le nombre de bénéficiaires ne cesse de croître. D’autant plus depuis le début de la crise sanitaire. Par exemple, le Secours catholique note déjà une hausse de 15 % de ses bénéficiaires depuis le début de l’année 2022. Idem pour la Banque alimentaire de Toulouse et de sa région (qui fournit des denrées à une centaine d’associations locales) : + 25 %.

Distribution de repas, de boissons…

« Avec le réchauffement climatique et la multiplication des épisodes caniculaires en été, il est essentiel que l’aide alimentaire proposée aux personnes de la rue leur apporte une source d’alimentation saine et variée et de quoi se réhydrater. Notre objectif est de maintenir tout l’été des distributions au même niveau que pendant le reste de l’année » explique Hervé Le Floch des Restos du cœur. Alors, comme depuis cinq ans, les associations vont unir leurs réserves de denrées alimentaires et de boissons pour les distribuer aux plus démunis dans trois points de la métropole de Toulouse :

Chemin du Raisin dans le quartier Bonnefoy, au Nord-Est de Toulouse

dans le quartier Bonnefoy, au Nord-Est de Toulouse Place du marché aux cochons , dans le quartier des Minimes au Nord-Ouest de Toulouse

, dans le quartier des Minimes au Nord-Ouest de Toulouse Espace du Grand Ramier, sur l’île du Ramier, au Sud de Toulouse

Des colis repas, composés d’eau, salade, fromage, protéines animales, fruits, gâteaux et pain, sont donnés chaque soir sur ces sites, depuis le 1er juillet et jusqu’au 31 août.

Recherche de bénévoles pendant l’été

« Toulousains, Toulousaines, aidez vos voisins », lancent en chœur les associations. Elles appellent à la solidarité de tous pour mener à bien la mission “Estival 2022” et cherchent de nombreux bénévoles durant l’été. « Pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines, rejoignez un grand projet et soutenez les plus démunis », poursuit le collectif.

Pour participer à l’action, il suffit de s’inscrire par mail à l’adresse suivante : benevole.estival2022@gmail.com. Il sera ensuite possible de choisir une association, sélectionner des jours et des heures de présence, puis un ou plusieurs lieux de distribution.