Toulon-Stade Toulousain : «Match difficile dans un contexte hostile»

Le Stade Toulousain se déplace au Vélodrome de Marseille ce samedi 18 février, pour un nouveau match de Top 14 en période de doublon contre le RC Toulon.

Melvyn Jaminet est de retour dans le XV de départ du Stade Toulousain. Crédit photo : ©Stade Toulousain.

La période de doublon continue pour les Stadistes et Ugo Mola, privés de la plupart de leurs internationaux en raison du Tournoi des Six Nations. Ce samedi 18 février, à 21h05, le Stade Toulousain affronte le RC Toulon. Le match, qui compte pour la 18e journée de Top 14, est délocalisé au stade Vélodrome de Marseille.

Avec deux victoires contre Bayonne et Montpellier, les Rouge et Noir ont déjà prouvé qu’ils pouvaient s’imposer malgré un effectif réduit. « On s’est préparés à un match difficile dans un contexte assez hostile », explique le troisième ligne toulousain Alexandre Roumat, qui compte sur « le collectif et une grosse défense » pour contenir les « individualités de haut vol » toulonnaises. Même son de cloche du côté d’Arthur Retière, qui compte sur une bonne défense collective afin de « bien les contrer ».

Du côté du classement, le Stade Toulousain est toujours leader du championnat, tandis que Toulon ferraille en moitié de tableau. Les Toulonnais sont neuvièmes, à égalité en points avec les Montpelliérains (8e), chez qui ils se sont imposés de justesse lors de la journée précédente (18-20).

Le XV de départ du Stade Toulousain face à Toulon

Pour ce match, les internationaux Melvyn Jaminet et François Cros sont de retour parmi les titulaires. Contrairement aux autres, ils n’ont pas ou peu joué en Bleu ces dernières semaines. Avec son retour dans l’effectif, à l’arrière, Jaminet récupère son rôle de buteur. Un secteur de jeu dans lequel les Rouge et Noir avaient particulièrement pâti des absences.

À la charnière, Ugo Mola a associé Juan Cruz Mallia à Paul Graou. Aux ailes, le coach du Stade Toulousain a chargé Arthur Retière et Matthis Lebel de mettre à mal la défense de Toulon. Le capitanat échoit à Alban Placines.