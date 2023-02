Le Stade Toulousain s’impose de peu face à Bayonne

Ce samedi 4 février, le Stade Toulousain recevait Bayonne à Ernest-Wallon. Si l’Aviron a ferraillé contre les Rouge et Noir, ce sont bien ces derniers qui s’imposent de quelques points (21-16).

Jack Willis, déjà marqueur d’essai à Montpellier, a de nouveau participé à la victoire toulousaine en inscrivant le premier essai toulousain contre Bayonne. Crédit photo : © Stade Toulousain.

La bonne série continue dans l’antre des Toulousains : 15 matchs sans défaite à Ernest-Wallon. Le Stade Toulousain recevait ce samedi 4 février les joueurs de Bayonne, pour le compte de la 17e journée de Top 14. À l’issue d’une âpre lutte, les Stadistes ont fini par s’imposer (21-15), mais l’Aviron peut se satisfaire du point de bonus défensif.

En souffrance à cause du grand nombre d’internationaux qui disputent le tournoi des Six Nations, l’effectif toulousain a eu du mal à trouver la bonne recette. Mais le sang neuf injecté par le coach Ugo Mola en seconde période a fait la différence. Au final, avec quatre points de plus au compteur, le leader du championnat n’est toujours pas réellement inquiété.

Un match difficile pour le Stade Toulousain

Le Stade Toulousain aura mis du temps avant de réussir à percer la défense acharnée de Bayonne. Au terme d’une première mi-temps disputée, voire dominée par des Basques qui péchaient dans les derniers gestes, ce sont les Rouge et Noir qui finissent par marquer.

C’est une poussée inlassable toulousaine devant la ligne bayonnaise qui mène à l’essai de Jack Willis (36′, 8-3). L’Anglais, déjà marqueur lors du match précédent à Montpellier, fait encore un gros match et porte à nouveau cette équipe en manque d’internationaux.

Mais la réponse de l’Aviron Bayonnais est immédiate. Sur le renvoi, les Bleu et Blanc se montrent tranchants (Bosch, 8-10, score à la mi-temps). En seconde période, la vapeur s’inverse peu à peu, le Stade Toulousain pousse Bayonne dans ses retranchements. À la 64e, les Basques écopent d’un carton jaune, et prennent un essai dans la foulée. C’est Meafou qui aplatit, du bout du bras, à côté du poteau (18-16).

Les Stadistes réussissent ainsi à reprendre les commandes du match, et verrouillent la rencontre pour tenir le score. À noter, l’excellente mêlée toulousaine, qui a réussi à faire avorter plusieurs occasions bayonnaises.