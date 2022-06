Paléo, sans nom ou sans lumière… Voici le top 5 des restos insolites à Toulouse

Menu paléolithique, banquet ludique, resto sans nom ou repas dans l’obscurité totale, voici notre top 5 des restaurants les plus insolites de Toulouse. L’idéal pour un dîner-surprise.

Le restaurant Silex et fourchette à Toulouse propose une cuisine insolite © Franck Alix

Silex et fourchette : le restaurant paléolithique

En novembre 2108, deux amies ouvraient le restaurant Silex et fourchette, le premier établissement de France à proposer une cuisine basée sur un régime alimentaire venu de la nuit des temps : le régime paléolithique. Le principe étant de ne consommer que des produits bruts, non transformés pour s’approcher au mieux de l’alimentation de nos aïeuls chasseurs-cueilleurs. Patates douces, poulet à la noix de coco ou chili de légume… La cuisine de Silex et fourchette fait la part belle aux légumes, graines, noix et autres baies, mais aussi au poisson et à la viande (avec modération). Une cuisine saine, brute et équilibrée qui mettra d’accord les végétariens, véganes, crudivores et autres flexitariens.

Infos pratiques : 42 rue des lois, 06.11.61.02.01

Un restaurant “Sans Nom”

Pas d’enseigne ni de carte pour le restaurant Sans Nom situé rue Peyrolières dans le centre-ville de Toulouse, à deux pas de la Garonne. En effet, derrière une devanture en fer forgé anonyme se cache une petite salle où l’on vient déguster une cuisine originale et “à partager”. Car, en plus de compter sur le bouche-à-oreille pour faire la publicité de leur établissement, les gérants du “Sans Nom” ont fait le pari d’abandonner le concept des formules “entrée, plat, désert”, pour préférer des assiettes à partager. Une version « plus élaborée » du principe des tapas.

Infos pratiques : 40 bis rue Peyrolières à Toulouse. Tel : 09.86.07.86.07.

Le restaurant Dans le noir, un repas insolite à déguster dans l’obscurité @ DansLeNoir?

Dans le noir ?

Ouvert à la rentrée 2021, le restaurant toulousain de la franchise “Dans le noir ?” propose de faire de son repas “une expérience sensorielle et insolite”. En effet, cet établissement situé dans les murs de l’hôtel Pullman sur les Ramblas de Toulouse sert ses clients dans le noir absolu. Le menu est d’ailleurs tenu secret pour que les convives découvrent les mets qu’ils vont déguster uniquement grâce à leurs papilles. Afin que le repas se déroule dans les meilleures conditions, le service est effectué par une équipe de serveurs mal ou non-voyants. L’occasion de redécouvrir, à la faveur de l’obscurité, des saveurs que l’on croit, parfois à tort, bien connaître.

Infos pratiques : l’hôtel Pullman Ramblas, 84 Allées Jean Jaurès. Dîners les jeudis, vendredis et samedis.

Le restaurant Sixta, à Toulouse, propose des espaces dédiés pour faire la sieste © Sixta / Marie Audo

Sixta : l’assiette et l’oreiller

Associer gueuleton et roupillon est un concept bien éprouvé sur lequel a choisi de se baser le restaurant Sixta, rue Bayard à Toulouse. L’originalité de cette enseigne qui propose une cuisine 100 % bio et végétarienne est de disposer d’une salle dédiée à la sieste. Après leur repas, les clients pourront donc louer l’un des quatre cocons, des petites alcôves douillettes aménagées pour s’étendre et piquer un somme. Des casques audio sont également mis à disposition des clients afin que ceux-ci puissent se plonger dans une ambiance musicale favorable au repos.

La péniche Occitania, pour un repas insolite sur le canal du Midi © DR

Les repas croisières de l’Occitania

Tous les Toulousains la connaissent et l’ont vu descendre un jour ou l’autre, en père peinard, le canal du Midi. L’Occitania est une péniche qui accueille, depuis 32 ans, le restaurant insolite le plus incontournable de la ville rose. À bord de cette emblématique embarcation bleue aux larges baies vitrées et mesurant près de 30 mètres de long, les gourmands embarquent pour un repas-croisière en direction de Ramonville. L’occasion de découvrir, sous un autre angle, le Port Saint-Sauveur ou le pont Canal des Herbettes. Les croisières du soir, plus intimistes, permettent de profiter du coucher de soleil sur la ville. L’idéal pour un dîner romantique et original.

Infos pratiques : L’Occitania est amarrée le long des berges canal du Midi en face de la Gare Matabiau / tel : 05 61 257 257