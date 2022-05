Top 14. Le Stade Toulousain face à Brives ce samedi

Samedi 21 mai 2022 à 21h05, le Stade Toulousain affrontera l’équipe de Brives au Stade Amédée-Domenech. Un match crucial pour les Rouge et Noir. Voici les compos.

Ce samedi 21 mai à 21h05, les Rouge et Noir s’envolent pour le Stade Amédée-Domenech en Corrèze. (CC BY-SA Daxipedia / Wikimedia)

« On sait que cela va être dur face à Brive, surtout chez eux. On doit gagner là-bas pour faire partie des six premiers », souligne le talonneur international Peato Mauvaka, lors de la conférence d’avant-match. Après avoir quitté le championnat de la Coupe d’Europe, le Stade Toulousain se trouve actuellement à la sixième place du classement du Top 14. Ce samedi 21 mai à 21h05, les Rouge et Noir s’envolent pour le Stade Amédée-Domenech en Corrèze. Ils y affronteront Brives en cette 25e journée du championnat.

Les Toulousains sous pression

Le championnat du Top 14 touche presque à sa fin. Et les joueurs du Stade Toulousain commencent à fatiguer. En parallèle du championnat français, les Rouge et Noir ont également assumés des rencontres de la Coupe d’Europe. Arrivés aux portes de la finale, les Toulousains ont été éliminés. Mais les efforts ne sont pas finis pour les joueurs. Virgile Lacombe, l’entraîneur des avants, préfère privilégier le repos : « La saison commence à être longue pour certains joueurs, donc on met l’accent sur la récupération ».

Avant la rencontre, Toulouse est à la sixième position avec 62 points et Brive à la douzième place avec 42 points. Si les joueurs du Stade Toulousain veulent rester dans le top 6 du championnat, il est impératif pour eux de gagner face aux Brivistes. « Le match de samedi sera très difficile, l’équipe de Brive est très combative. Nous allons nous donner à 100% dans cette rencontre décisive », précise l’entraîneur des avants.

Voici les compos du Stade Toulousain et de Brive

⏰ 𝟭𝟴𝗵, 𝗹'𝗵𝗲𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼' 🔥



Découvrez le XV de départ pour affronter le 𝗖𝗔 𝗕𝗿𝗶𝘃𝗲 ⤵️#CABST pic.twitter.com/QN2O4zDph9 — Stade Toulousain (@StadeToulousain) May 20, 2022