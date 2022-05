Stade Toulousain : Après l’échec en Irlande, victoire impérative face à Brive

Les Rouge et Noir se déplacent à Brive, ce samedi 21 mai, pour le compte de la 25e journée de Top 14. A peine éliminés de la coupe d’Europe, les Toulousains se tournent vers le championnat pour un match décisif dans la course aux phases finales.

Virgile Lacombe, entraineur des avants, en conférence de presse. ©Kévin Carrière

Après son élimination le week-end dernier en demi-finale de la Champions Cup face au Leinster (40-17), le Stade Toulousain n’a plus que le Top 14 en tête. Et pas le temps de cogiter pour les champions de France en titre. Le championnat reprend ses droits dès ce samedi 21 mai avec un déplacement périlleux à Brive. « La volonté de tous c’est de vite effacer la désillusion de la demi-finale parce qu’on a possiblement des phases finales de Top 14 à jouer », souligne Virgile Lacombe, l’entraineur des avants.

🎙️ #CABST, @guiloutt : "Notre championnat est très long et certains joueurs commencent à être fatigués. Nous axons nos entraînements sur la récupération des corps." — Stade Toulousain (@StadeToulousain) May 18, 2022

La fraicheur : un élément clé

Après deux déplacements à l’Aviva Stadium en coupe d’Europe pour affronter les provinces irlandaises du Munster et du Leinster, les Rouge et Noir sont émoussés physiquement. « La saison commence à être longue pour certains joueurs, donc on met l’accent sur la récupération », précise l’assistant d’Ugo Mola. Pour arriver avec le plus d’énergie possible à Brive, la semaine a été moins intense que d’habitude. « On prend le risque de s’entrainer moins longtemps pour garder de la fraicheur », précise Virgile Lacombe.

Malgré l’enchainement des matchs, le Stade Toulousain « ne peut pas se permettre » d’effectuer un turnover et alignera «l’équipe la plus compétitive possible », dixit l’entraineur adjoint. Les Rouge et Noir enregistreront d’ailleurs les retours des avants Ritchie Arnold, Alban Placines, Joshua Brennan et Charlie Faumuina pour leur déplacement en Corrèze.

🎙️ #CABST, @guiloutt : "Le match de samedi sera très difficile, l'équipe de Brive est très combative. Nous allons nous donner à 100% dans cette rencontre décisive." — Stade Toulousain (@StadeToulousain) May 18, 2022

Un match couperet pour les Toulousains

« On sait que cela va être dur face à Brive, surtout chez eux. On doit gagner là-bas pour faire partie des six premiers », souligne le talonneur international Peato Mauvaka, qui a prolongé son contrat avec le Stade Toulousain en début de semaine. En effet, les Stadistes figurent pour le moment parmi les qualifiés pour les phases finales avec leur sixième place mais ils sont sur un siège éjectable. Toulouse est à égalité de points avec le Stade Rochelais, septième et non qualifié.

Pour ce match important, les Toulousains ne vont rien donc inventer au stade Amédée Domenech. « Nous devons retrouver confiance en notre rugby. Nous allons nous appuyer sur ce que l’on sait faire et pas forcément nous adapter à notre adversaire », explique Virgile Lacombe. Pour l’emporter, le Stade Toulousain devra « mettre plus de vitesse dans le jeu car ça sera une rencontre très physique », selon le trois-quarts centre argentin, Juan-Cruz Mallia.

En face, les Brivistes n’ont plus joué depuis trois semaines à cause de la trêve européenne. « Ils sont frais et ils ont dû bien préparer leur match face à nous », estime l’entraîneur des avants.

Kévin Carrière