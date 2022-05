Peato Mauvaka prolonge au Stade Toulousain jusqu’en 2026

Peato Mauvaka reste au fidèle au Stade Toulousain. Le talonneur international a prolongé pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2026.

Le stade Ernest Wallon, l’antre du Stade Toulousain. Crédit photo : wikimedia commons – CC BY SA Frédéric Neupont

Les champions de France prolongent leurs cadres. Après le pilier Cyril Baille, le troisième ligne François Cros ou encore le demi de mêlée Antoine Dupont, c’est au tour de Peato Mauvaka de poursuivre son aventure à Toulouse. Le talonneur international tricolore a étendu son contrat avec son club de toujours pour trois saisons supplémentaires, jusqu’en 2026. Le joueur de 25 ans, originaire de Nouméa en Nouvelle-Calédonie, est “au Stade depuis 2012”, indique le club haut-garonnais sur Twitter.

ℙ𝕖𝕒𝕥𝕠 𝕄𝕒𝕦𝕧𝕒𝕜𝕒, Toulousain jusqu'en 2026 🤩



Notre talonneur international, au Stade depuis 2012, nous renouvelle sa confiance pour 3 saisons supplémentaires ❤️🖤



Axe 1️⃣ : 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐞𝐫 ses cadres #Trajectoire2027 pic.twitter.com/jRsU6TTmV4 — Stade Toulousain (@StadeToulousain) May 16, 2022

Un poste bien renforcé

Peato Mauvaka va donc rester encore un moment en concurrence avec Julien Marchand. L’aîné de la fratrie Marchand a lui prolongé il y a quelques mois, jusqu’en 2028, avec les Rouge et Noir. Les deux talonneurs sont en concurrence en club mais aussi en sélection avec le XV de France. Il ont d’ailleurs réalisé le Grand Chelem lors du Tournoi des Six Nations 2022 en se partageant le temps de jeu.

Le Calédonien a déjà un palmarès bien rempli avec Toulouse. Il a soulevé deux fois le bouclier de Brennus en 2019 et 2021 ainsi que la Champions Cup l’année dernière. Le talonneur français a disputé 83 matchs avec le club de la ville rose où il a inscrit huit essais.

Une fin de saison haletante

Après sa cinglante défaite face au Leinster (40-17), samedi en demi-finale de Champions Cup, les Toulousains de Peato Mauvaka doivent vite se remettre la tête à l’endroit. Les échéances en championnat arrivent vite et le Stade Toulousain n’a pas d’avance. Les hommes d’Ugo Mola sont pour le moment qualifiés pour les phases finales avec leur sixième place à deux journées de la fin, mais le Stade Rochelais les talonne. Les Maritimes sont à égalité de points (62) avec Toulouse mais dominés au point-average. Ce samedi, les Rouge et Noir se déplacent à Brive, à 21h05, pour l’avant-dernière journée de Top 14. Avant de recevoir pour la dernière journée, le 5 juin à 21h05, le Biarritz Olympique, dernier du Top 14 et déjà relégué en Pro D2.

Kévin Carrière