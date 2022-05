Le Stade Toulousain n’ira pas en finale de Coupe d’Europe

Le Stade Toulousain s’incline face à Leinster ce samedi 14 mai 2022. Un match difficile pour les Rouge et Noir.

Les joueurs du Stade Toulousain s’inclinent après un match particulièrement difficile face à Leinster. (CC BY NC SA / Frédéric Salein)

L’aventure en Coupe d’Europe s’arrête pour les Toulousains. Les hommes d’Ugo Mola s’inclinent face à Leinster. La rencontre a eu lieu à l’Aviva Stadium à Dublin ce samedi 14 mai à 16h. Sur un score de 40 à 17 pour Leinster, les Rouge et Noir n’iront pas en finale de la Coupe d’Europe.

Une première mi-temps dominée par Leinster

C’est un match assez pénible pour les Toulousains. Dès les premières minutes de jeu, les Irlandais prennent le dessus sur cette rencontre. A la 5e minute, le demi d’ouverture de Leinster, Jonathan Sexton, ouvre le score avec une première pénalité de 10 mètres face aux poteaux. Le score est rapidement contré avec l’essai du demi de mêlée toulousain, Antoine Dupont. Une action surprenante car les Irlandais étaient en bonne position dans les 22 mètres de Toulouse. Antoine Dupont récupère le ballon et a remonté tout le terrain pour venir marquer sous les poteaux.

Et Jonathan Sexton enchaîne les points avec cette deuxième pénalité irlandaise à la 13e minute. Les Irlandais ne s’arrêtent plus ! Dès la 15e minute, le trois-quart aile, James Lowe, marque un deuxième essai transformé par Jonathan Sexton. Puis à la 20e minute, un troisième essai irlandais du troisième ligne, Josh Van der Flier. Ce dernier est une nouvelle fois transformé par Jonathan Sexton. Le score est alors de 20 à 7 pour Leinster. Et il ne va pas s’arranger d’ici la fin de la mi-temps. A la 24e minute, Thomas Ramos, l’arrière toulousain, réussit une pénalité de 20 mètres. Puis Leinster marque une troisième pénalité avec Jonathan Sexton en forme aujourd’hui. Le score est alors de 23 à 10 pour les Irlandais.

Une deuxième mi-temps toujours difficile pour le Stade Toulousain

Après cette première mi-temps complètement dominée par Leinster, les Irlandais gardent l’avantage. A la 50e minute, il creuse encore l’écart dans le score avec un nouvel essai de James Lowe. Jonathan Sexton ne perd pas la main et transforme une nouvelle fois l’essai. Le score est de 30 à 10 pour Leinster. Les Rouge et Noir ne lâchent rien et viennent marquer un deuxième essai à 66e minute. Selevasio Tolofua, le troisième ligne toulousain vient aplatir le ballon dans l’en-but. L’essai est alors transformé par Thomas Ramos. Le score est de 30 à 17 pour Leinster.

Le match se termine avec une victoire de Leinster après une nouvelle pénalité marquée par le demi d’ouverture Ross Byrne à la 74e minute. Un nouvel essai irlandais vient conclure cette rencontre à la 79 minute. L’arrière irlandais, Hugo Keenan, vient aplatir le ballon dans le camp toulousain. Le match se conclut sur une transformation réussie de Ross Byrne. L’aventure du Stade Toulousain en Coupe d’Europe s’arrête aux portes de la finale. Le score final de la rencontre entre les Toulousains et Leinster est de 40 à 17.