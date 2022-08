TFC-Lorient : Se maintenir en haut du tableau

Le TFC reçoit Lorient ce dimanche 21 septembre 2022, pour la troisième journée de Ligue 1. Après une victoire et un nul, les Violets peuvent viser une belle place au classement.

Le TéFéCé reçoit au Stadium pour la seconde fois cette saison. Crédit photo : © Bryan Faham / JT.

« Les ondes positives sont perçues par les joueurs : ils sentent qu’il y a un engouement, un enthousiasme, un soutien, une belle ferveur et je pense que c’est un environnement propice à la performance, cela pousse les joueurs à se surpasser », déclarait en conférence de presse Philippe Montanier, l’entraîneur du Tèf, ce samedi 20 août 2022.

Ce dimanche 21 août, c’est un TFC en bonne forme qui reçoit les Merlus de Lorient, à 15h. Une rencontre au Stadium pour le compte de la troisième journée de Ligue 1.

TFC-Lorient : état de forme des équipes, et des joueurs

Ngoumou et Chaibi seront de nouveau absents pour ce match. « Les deux sont en reprise », rassure Philippe Montanier, qui indique ne vouloir prendre aucun risque.

Malgré l’absence de Ngoumou, l’attaque toulousaine peut toujours compter sur Dallinga, Healey et Ratao, les trois buteurs de ces deux premières journées. Sans oublier Aboukhlal, passeur décisif lors du match contre Troyes. En conférence de presse, l’attaquant recruté cette saison a affirmé pouvoir jouer « aux trois postes d’attaque, là ou l’équipe a besoin de moi ».

Pour ce qui est de la forme des équipes, le TéFéCé reste sur la bonne dynamique de son accession et de sa présaison : une victoire et un nul sur les deux premières journées. Actuellement à la cinquième place du classement, le TFC doit montrer face à Lorient qu’il peut se maintenir dans la course au top 10.

Les Merlus, eux, n’ont pas joué leur dernier match face à Lyon, reporté en raison d’une pelouse impraticable. Leur seul match disputé est tout de même une victoire, acquise 1-0 contre le Stade Rennais, leur rival breton.

Les Violets arriveront-ils à confirmer leur envie de conquête ?