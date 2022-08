Téléo, le téléphérique de Toulouse, de nouveau ouvert au public

Après avoir été à l’arrêt forcé pendant deux semaines en raison d’une maintenance, le téléphérique de Toulouse, Téléo, reprend du service ce lundi 15 août 2022.

Le téléphérique de Toulouse était fermé depuis deux semaines en raison d’une maintenance annuelle. © Quentin Beilloin.

La nouvelle ravira sûrement les vacanciers qui profitent du week-end de l’Assomption ou des grandes vacances pour se balader dans la Ville rose. Téléo, le téléphérique urbain de Toulouse, est de nouveau ouvert depuis ce lundi 15 août 2022 au matin.

Depuis le 1er août, jusqu’au dimanche 14, les cabines qui relient l’Université Paul Sabatier et l’Oncopole avaient cessé de fonctionner. La raison donnée par Tisséo est simple : il s’agissait de la maintenance annuelle de l’ouvrage.

Cette opération a donc vocation à se renouveler tous les ans pendant la période estivale. Un suivi nécessaire, puisqu’il faut rappeler qu’avec Téléo, Toulouse possède le plus grand téléphérique urbain de France. Celui-ci parcourt plus de trois kilomètres en seulement dix minutes.

D’autant plus que, depuis son ouverture en mai dernier, le service a souffert de plusieurs pannes techniques et informatiques, et d’autres interruptions en raisons de la météo : orages, chaleur…

Après Téléo, reprise du tramway à Toulouse

Autre transport en commun à faire son retour : le tramway. Tout comme le téléphérique Téléo, les lignes T1 et T2 du tramway de Toulouse étaient fermées au public. Cette fois, c’était en raison de travaux de développement et d’aménagement des lignes, notamment avec l’arrivée prochaine de la 3e ligne de métro. Tisséo en a également profité pour réaliser des opérations de maintenance.

Les deux lignes rouvriront donc ce mardi 16 août. En revanche, la ligne T1 n’ira pas jusqu’au MEETT. Jusqu’au 26 août, le terminus temporaire se fera à la station Ancely. En effet, un terminus partiel est en cours de construction à Odyssud, avec pour ambition de fluidifier le trafic.