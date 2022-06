Nouvelle panne pour Téléo, le téléphérique de Toulouse à l’arrêt

Téléo, le téléphérique de Toulouse, vit, ce mercredi 15 juin, sa troisième panne en un mois d’exploitation. Des bus relais sont mis en place.

James deux sans trois, dit l’expression. Le téléphérique de Toulouse subit une nouvelle panne durant la fin de journée de ce mercredi 15 juin. Il s’agit du troisième coup d’arrêt en un mois d’exploitation pour le Téléo. Ce dernier est ouvert au public depuis le 14 mai.

« La ligne Téléo est interrompue en raison d’un problème de supervision informatique pour une durée indéterminée », indique Tisséo, l’opérateur de transports en commun toulousain, dans une note publiée sur son site internet.

Pour pallier la suspension du service, Tisséo annonce que des bus relais sont mis en place entre les stations Université Paul Sabatier et Hôpital Rangueil. Pour se déplacer entre les stations Université Paul Sabatier et l’Oncopole Lise Enjalbert, il faut prendre la ligne de bus Linéo 5 et le métro B. Ces deux lignes sont en correspondance à Empalot.

Une troisième panne en un mois d’exploitation pour le téléphérique de Toulouse

Le Téléo est le plus long téléphérique urbain de France. En une dizaine de minutes, il circule sur trois kilomètres entre l’Université Paul Sabatier, qui compte 30 000 étudiants, et l’Oncopole, un bassin de 10 000 emplois. Entre les deux, il fait un arrêt à l’hôpital de Rangueil, qui réalise 200 000 consultations par an.

Le téléphérique de Toulouse a connu sa première panne dès son sixième jour de service, le 19 mai. Il s’agissait d’une panne informatique du système de supervision et d’exploitation, selon Tisséo. Le deuxième arrêt remonte au mercredi 8 juin. Il était dû à un problème technique constaté avant l’ouverture du service.