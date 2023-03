STCM : des députés Nupes demandent à savoir où en est la dépollution du site de Toulouse

Suite à la révélation de pollution au plomb lors du démantèlement du site STCM de Toulouse, des opérations de dépollution ont été entamées. Mais en sont-elles ? Le public est-il suffisamment informé ? Autant de questions auxquelles deux députés Nupes veulent obtenir des réponses.

Anne Stambach-Terrenoir et Hadrien Clouet, députés Nupes de Haute-Garonne, demandent des informations transparentes quant à la dépollution du site STCM de Toulouse

©Google Maps – capture d’écran

« Dans le cadre du démantèlement de la société STCM située dans le quartier Barrière de Paris à Toulouse, des analyses du plomb dans le sol ont montré, dans le périmètre du site, des teneurs en plomb supérieures au seuil déterminé par le Haut conseil pour la santé publique (HCSP) pour l’instauration d’une surveillance sanitaire spécifique », indiquait l’ARS dans un communiqué commun avec la préfecture de la Haute-Garonne, le 6 octobre dernier.

Depuis, des opérations de dépollution ont été entamées et sont toujours en cours. D’ailleurs, la commission de suivi du site se réunit ce mardi 14 mars pour évoquer l’avancement du programme et la réhabilitation du site. Des informations que souhaitent obtenir les députés Nupes des circonscriptions concernées par cette pollution, Anne Stambach-Terrenoir et Hadrien Clouet, et les habitants des quartiers Minimes-Barrière de Paris, Ponts-Jumeaux, Sept-Deniers, Ginestous-Sesquières et Lalande.

Communication d’informations et réunion publique

Pour cela, les deux élus à l’Assemblée nationale demandent expressément à l’Agence Régionale de Santé (ARS), aux services de la Direction régionale environnement aménagement logement (DREAL) et aux services de Toulouse Métropole la communication, « de manière transparente, des informations indispensables au suivi des mesures qui sont déjà engagées et de celles qui seront prises pour limiter les conséquences sanitaires de cette pollution ».

Ils demandent également l’organisation d’une nouvelle réunion publique pour l’information des habitants des quartiers concernés par la pollution du site STCM. La dernière en date du 15 décembre « ayant été annoncée tardivement, seule une infime minorité de personnes y avait participé », regrettent les députés.

D’autant que Toulouse Métropole prévoit, sur des lots pollués du quartier Barrière de Paris, un vaste programme immobilier. Projet pour lequel l’opposition municipale avait dénoncé, en ce début d’année, la non réalisation d’une évaluation environnementale.