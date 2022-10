Pollution au plomb. 12 000 personnes sous surveillance sanitaire à Toulouse

Après le constat d’une pollution au plomb dans le quartier Barrière de Paris à Toulouse, 12 000 personnes vont faire l’objet d’une surveillance sanitaire par l’Agence régionale de santé.

Après le constat d’une pollution au plomb à Toulouse, 12 000 personnes vont faire l’objet d’une surveillance sanitaire par l’ARS. Photo d’illustration. Crédit photo : CC SuperD – pxhere

L’Agence régionale de santé d’Occitanie (ARS) se prépare à lancer une campagne de surveillance sanitaire visant 12 000 personnes du quartier Barrière de Paris à Toulouse. Cela fait suite à la découverte d’une pollution au plomb.

« Dans le cadre du démantèlement de la société STCM située dans le quartier Barrière de Paris à Toulouse, des analyses du plomb dans le sol ont montré, dans le périmètre du site, des teneurs en plomb supérieures au seuil déterminé par le Haut conseil pour la santé publique (HCSP) pour l’instauration d’une surveillance sanitaire spécifique », indique l’ARS dans un communiqué commun avec la préfecture de la Haute-Garonne jeudi 6 octobre.

Pollution au plomb par la STCM à Toulouse

Implantée dans la zone de la Fondeyre, au Nord de Toulouse, la société STCM a opéré pendant près de 70 ans. Cette entreprise de recyclage de batterie en plomb a définitivement fermé ses portes en 2020. Mais son activité de fonderie, entre 1952 et 2011, a laissé des traces.

Dans le cadre du démantèlement des locaux, des analyses de plombs ont été réalisées. Les émissions de plomb dans l’air ont disparu. Mais les concentrations au sol peuvent dépasser les 300 mg de plomb par kilo dans un rayon allant jusqu’à 700 mètres autour du site.

Aucun cas de saturnisme déclaré à ce jour

« Le préfet de la Haute-Garonne a demandé la mise en place d’une surveillance sanitaire spécifique de l’exposition au plomb des populations concernées », indiquent les services de l’État. Elle sera en vigueur à partir du 7 octobre.

Le dispositif s’adresse particulièrement aux jeunes enfants, aux femmes enceintes et aux femmes avec un projet de grossesse, populations les plus sensibles à la présence du plomb dans l’environnement. À ce jour, aucun cas de saturnisme déclaré n’a été rattaché à ce quartier par l’ARS.

« Les risques induits par cette pollution reposent sur une exposition par l’ingestion récurrente de terre et par les poussières associées », explique le communiqué. « Le plomb peut avoir un impact sur la santé des personnes les plus fragiles. Le plomb est à l’origine du saturnisme chez les jeunes enfants (moins de 7 ans), pouvant occasionner des retards de développement et des atteintes du système nerveux. »