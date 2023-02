Retraites : horaires et parcours de la manifestation ce samedi 11 février à Toulouse

Le quatrième manifestation contre la réforme des retraites se prépare à Toulouse. Comme dans de nombreuses autres villes de France, une nouvelle journée de mobilisation s’organise dans le centre de la ville ce samedi 11 février. Horaires, parcours… Tout ce qu’il faut savoir.

Voici les horaires et le parcours de la prochaine manifestation contre la réforme des retraites à Toulouse. © Héloïse Thépaut

Acte 4. Comme partout en France, une nouvelle journée de mobilisation s’organise à Toulouse ce samedi 11 février. L’objectif reste le même : manifester contre le projet de réforme des retraites porté par le gouvernement. Pour rappel, celui-ci prévoit notamment le report de l’âge de départ à 64 ans, au lieu de 62 aujourd’hui. Une mesure jugée “discriminante” et “injuste” pour une grande partie de la population. L’intersyndicale, en rangs unis, organise donc un quatrième rassemblement ce week-end, après les trois premiers qui se sont déroulés les jeudi 19 et mardi 31 janvier, puis à nouveau ce mardi 7 février. À chaque fois, plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont répondu présents. La mobilisation de samedi ne devrait pas faire exception. Et selon l’Unsa 31, le « gouvernement ne peut pas être sourd à cette mobilisation puissante ».

Horaires et parcours de la manifestation à Toulouse

Comme pour la première journée de manifestation organisée il y a près d’un mois, le rendez-vous est donné à 10h30 sur les allées François Verdier, au pied du monument aux morts. Le cortège prendra ensuite la direction de Jean Jaurès, Jeanne d’Arc et de Compans-Caffarelli. Puis, les manifestants traverseront la Garonne par le pont des Catalans et termineront la mobilisation au coeur du quartier Saint-Cyprien, à l’endroit où le départ des deux dernières marches à été donné. Pour l’événement, le syndicat CGT de Haute-Garonne lance un appel à manifester, « en famille, avec nos connaissances, avec celles et ceux qui ne peuvent pas faire grève », pendant les jours de semaine.