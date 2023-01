[Vidéo] Réforme des retraites : retour sur la manifestation à Toulouse

Ce jeudi 19 janvier marque le début d’un bras de fer de longue haleine entre le gouvernement et le monde du travail. Des manifestations ont eu lieu partout en France pour dire “non” à la réforme des retraites d’Emmanuel Macron, y compris à Toulouse. Dans la Ville rose, syndicats, travailleurs et retraités se sont donnés rendez-vous à François Verdier, et ont défilé jusqu’à Compans Caffarelli. Le Journal Toulousain s’est glissé dans le cortège.

Entre 40 000 (selon la police) et 50 000 personnes (selon les syndicats) ont défilé à Toulouse © Héloïse Thépaut

Les habitants de Toulouse, et plus largement de Haute-Garonne, se sont réunis ce jeudi 19 janvier, à 10h, au pied du Monument aux morts, pour crier leur mécontentement face au projet du gouvernement Borne : repousser l’âge de départ à la retraite à 64 ans, contre 62 aujourd’hui.

La CGT, FO, la CFDT, la CFE-CGC, FSU, la CFTC, l’Unsa et Solidaires, tous les syndicats se sont unis et ont appelé à une grève massive ce jeudi 19 janvier. À Toulouse, entre 40 000 (selon la police) et 50 000 personnes (selon les syndicats) ont répondu et ont rejoint la manifestation contre la réforme des retraites. Hervé Aussel, secrétaire général adjoint de la CFDT de Haute-Garonne, se réjouit : « Cela faisait très longtemps qu’une telle mobilisation intersyndicale n’était pas arrivée. Aujourd’hui, nous sommes tous solidaires et venus dire au gouvernement que s’il ne veut rien lâcher, nous n’allons rien lâcher non plus. »

Même son de cloche du côté de la CGT : « On a face à nous un État qui ne veut rien entendre, qui veut passer en force coûte que coûte. Aujourd’hui, nous sommes là, ensemble, et nous serons encore là demain s’il ne renonce pas », lance Cédric Caubère, secrétaire général de la CGT 31.

Les travailleurs dans les rues de Toulouse contre la réforme des retraites

Enseignants, chauffeurs de bus, aides-soignants, cheminots, artisans, commerçants, fonctionnaires, retraités… Des manifestants issus de tous les corps de métier, venus des quatre coins de la Haute-Garonne, pour demander le retrait de la réforme. Comme Camille, qui travaille à la SNCF et nous indique : « On fait les ⅜. On travaille en horaires décalés. À 45 ans nous sommes déjà épuisés. Comment va-t-on faire pour tenir jusqu’à 64 ans dans ces conditions ? Et si nous ne pouvons pas, quel emploi pourra-t-on trouver après 58 ans ? » Le constat est identique pour Leïla, auxiliaire de vie : « Bientôt nous serons plus âgés que les patients dont nous nous occupons. Cela n’a vraiment aucun sens. »

La réforme des retraites sera présentée au Parlement dès le mois de février avec mise en application effective pour septembre 2023. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif, qui portera la réforme, sera présenté au Conseil des ministres du 23 janvier. Mais la colère de la rue fera-t-elle reculer le gouvernement ?

Estelle Benmghira