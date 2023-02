Réforme des retraites. La gauche organise une réunion publique à Toulouse

À Toulouse, plusieurs syndicats et partis politiques de gauche tiennent ce mardi 7 février un meeting contre la réforme des retraites, au Centre des congrès Pierre Baudis.

À Toulouse, syndicats et partis politiques de gauche comptent bien capitaliser sur la mobilisation populaire contre la réforme des retraites. Crédit photo : © Héloïse Thépaut / JT (manifestation du 31 janvier 2023).

« La journée du 7 février et les suivantes doivent être l’occasion d’immenses démonstrations de force. Nos organisations appellent à participer massivement à toutes les initiatives du mouvement, les grèves, les manifestations », martèle un communiqué signé par plusieurs forces de gauche. Après deux grandes journées de mobilisation les 19 et 31 janvier, l’opposition ne faiblit pas contre la réforme des retraites, à Toulouse comme au niveau national.

Alors, pour continuer leur mouvement, trois syndicats (CGT, FSU, Solidaires) et plusieurs partis politiques dont l’alliance Nupes organisent un « meeting unitaire » dans la Ville rose. Elle se tiendra ce mardi 7 février, nouvelle journée de grève nationale et de manifestations. Cette « réunion publique pour nos retraites » aura lieu au Centre des congrès Pierre Baudis, près du métro Compans Caffarelli, à 19h.

Une dizaine d’intervenants sont attendus au Centre des congrès Pierre Baudis.

De nombreux intervenants contre la réforme des retraites

Ils veulent montrer « qu’une autre politique est possible ». Pour réaffirmer leur « opposition totale » à la réforme des retraites et discuter des alternatives, une dizaine d’intervenants vont se relayer ce 7 février à Toulouse, au Centre des congrès.

Seront par exemple présents Olivier Besancenot (NPA), Mathilde Panot (FI) ou Boris Vallaud (PS). Mais également Céline Verzeletti (Secrétaire Confédérale CGT), Émilie Moreau (Secrétariat national de la FSU), Marina Lergenmuller (Solidaires), Christine Arrighi (EELV), Cécile Cukierman (PCF) et Benjamin Lucas (Génération.s). Enfin, plusieurs intervenants feront leur apparition en vidéoconférence : Gérard Filoche (GDS), Jean Luc Laurent (MRC), Aurore Lalucq (Place Publique), et Marie-Noëlle Lienneman (GRS).

Les forces représentées et signataires du communiqué : les syndicats CGT, FSU, et Solidaires, l’alliance politique Nupes avec le Parti socialiste (PS), le Parti communiste français (PCF), La France insoumise (LFI), Génération.s, Europe Écologie-Les Verts (EELV), ainsi que Place publique, le Nouveau Parti anticapitaliste (NPA), le Mouvement républicain et citoyen (MRC), la Gauche démocratique et sociale (GDS), et la Gauche républicaine et socialiste (GRS).