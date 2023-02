Grève du 7 février : quelles perturbations à Toulouse ?

Tisséo, SNCF, écoles… La grève contre la réforme des retraites touche de nombreux secteurs et se poursuit ce mardi 7 février, à Toulouse comme ailleurs en France. Voici les informations disponibles pour l’instant.

Sans surprises, le trafic Tisséo sera perturbé ce mardi 7 janvier. Crédit photo : Guillaume Paumier / CC BY-SA.

C’est un refrain que l’on commence à connaître, qui est entonné pour une troisième fois. Après deux journées de mobilisation les 19 et 31 janvier, et alors que le nombre des manifestants est en hausse, l’opposition à la réforme des retraites se poursuit. Une nouvelle journée de grève interprofessionnelle a été décidée par l’intersyndicale : elle aura lieu ce mardi 7 février partout en France, et Toulouse sera donc impactée. Le Journal Toulousain fait le point.

Tisséo : les transports en commun perturbés à Toulouse

« Dans le cadre d’un mouvement national de grève autour de la réforme des retraites, le mardi 7 février 2023, des perturbations sont à prévoir sur le réseau Tisséo », indique l’opérateur de transports en commun à Toulouse. Les détails ne sont en revanche pas encore connus. De plus amples d’informations à destinations devraient être publiées dans la journée du lundi 6 février sur le site internet ou l’application mobile Tisséo.

La SNCF en grève le 7 et peut-être le 8 février

L’ensemble des organisations syndicales des cheminots (CGT, Unsa, Sud rail et CFDT) ont appelé à la grève le 7 février. Ainsi,« la circulation des trains (TGV INOUI, INTERCITES, TER, OUIGO, Transilien, TGV vers l’Europe) sera fortement perturbée du lundi 6 février 19h au mercredi 8 février 8h ». Concrètement, deux TER sur cinq circuleront en moyenne en Occitanie, pour un TGV sur deux. Dans le détail c’est un train sur trois sur l’axe Atlantique (TGV Inoui), et deux trains sur cinq pour l’axe Sud-Est (TGV Inoui), les OUIGO, et les trains de province à province. Aucun Intercités ne circulera, à l’exception de 2 allers-retours Paris-Toulouse et Bordeaux-Marseille.

Les horaires définitifs des trains maintenus seront disponibles à partir du lundi 6 février à 17h sur internet (ici pour les grandes lignes, et là pour les TER LiO Occitanie). Sud Rail et la CGT ont également indiqué vouloir reconduire la grève le lendemain, mercredi 8 février, mais l’idée ne fait pas l’unanimité chez les cheminots.

Le secteur de l’énergie impacté

Chez EDF et dans d’autres entreprises de l’industries électrique ou gazière, un nouvel appel à la grève a été lancé pour les 6, 7 et 8 février à Toulouse et partout en France. Idem dans les raffineries, où une grève de 72 heures devrait débuter dès ce lundi.

Grève dans les écoles

Les écoles risquent également d’être touchées par la mobilisation, car plusieurs syndicats ont déjà appelé à rejoindre la manifestation. La Mairie de Toulouse n’a en revanche pas encore communiqué la liste des écoles qui pourraient fermer.

Après celle du 7, une autre journée de mobilisation suivra à Toulouse, ce samedi 11 février, mais toutes les organisations ne sont pas encore prononcées sur leur participation à un mouvement de grève.