Récap d’actu. Variole du singe, grève et législatives au programme

Ce dimanche 29 mai, on fête les mamans, c’est l’occasion de faire le point sur l’actualité de ces sept derniers jours avec le Récap d’actu. Au programme : premier cas de variole du singe en Occitanie, grève des agents des piscines prolongées en juin et match serré pour les législatives pour la 3e circonscription de Haute-Garonne.

Dans le Récap d’actu, un premier cas de variole du singe en Occitanie

Le nombre de cas positifs au coronavirus ne cesse d’augmenter à l’Ehpad Bastide Médicis de Labège ©CC Iximus-Pixabay

Un premier cas de variole du singe a été confirmé en Occitanie, selon l’Agence régionale de santé (ARS), ce mercredi 25 mai. « Cet homme a été pris en charge médicalement et isolé dès la suspicion de son infection. À ce stade, son état de santé n’inspire aucune inquiétude », indique l’agence. Cette dernière précise qu’elle « n’apportera aucun commentaire supplémentaire sur cette situation individuelle, au regard de la confidentialité des données médicales personnelles ». Plus d’informations par ici.

Une école de Toulouse vandalisée une seconde fois en dix jours

L’école Falcucci, à Toulouse, a été vandalisée dans la nuit du 23 au 24 mai, quelques jours seulement après d’autres actes de vandalisme. Photo d’illustration. (CC BY I.Clio / wikimedia commons)

Dans le Récap d’actu, c’est une autre mauvaise surprise pour le personnel de l’école Falcucci, quartier Bagatelle à Toulouse. L’établissement a fait l’objet d’actes de vandalisme dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 mai. Il est donc resté fermé pour la journée de ce mardi. C’est la seconde fois que cela se produit en dix jours. Le JT vous en dit plus.

La grève des agents des piscines va se poursuivre en juin

La grève qui touche les piscines toulousaines va se poursuivre en juin. © Patrice Nin/Haute-Garonne Tourisme

Les agents des piscines de Toulouse en grève depuis le lundi 11 avril maintiennent leur mouvement. Les agents techniques et les maîtres-nageurs sauveteurs, employés par la Mairie de Toulouse, déplorent la perte de 10 à 14 jours de congés par an, après le passage aux 1 607 heures annuelles imposé par la loi de modernisation de la fonction publique du 1er janvier 2022. C’est cette même réforme qui avait entraîné le mouvement de grève des éboueurs. Explications.

Ajaccio sanctionné pour l’envahissement de sa pelouse, mais pas le TFC

La LFP n’a pas décidé de sanctionner le TFC pour l’envahissement de sa pelouse. © twitter TFC

Dans le Récap d’actu, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a décidé de sanctionner l’AC Ajaccio à cause du comportement de ses supporters. Leur reproche : l’ « usage d’engins pyrotechniques et envahissement de terrain ». En savoir plus.

Match serré dans la 3e circonscription de Haute-Garonne malgré les scores discutables d’un sondage

Roby – Vignon – Arribagé législatives 3e circonscriptionAgathe Roby, Corinne Vignon et Laurence Arribagé sont candidates sur la 3e circonscription de Haute-Garonne © Nicolas Belaubre – Assemblée nationale

Un sondage, diffusé ce mardi 24 mai, et réalisé par l’Institut BVA sur la 3e circonscription de Haute-Garonne, donne la députée sortante Corinne Vignon (LREM) gagnante avec 26% des voix pour les législatives 2022. Cette enquête, commandée par le parti Les Républicains fait également état d’un match serré avec la candidate LR Laurence Arribagé qui obtiendrait 24% des intentions de vote. Quant à Agathe Roby (LFI), elle rassemblerait 17% des voix. Une triangulaire sur cette circonscription serait donc envisageable. Lire l’article pour en savoir plus.