Un premier cas de variole du singe en Occitanie

Il existe cinq cas de variole du singe « avérés » en France, dont un en Occitanie. Il s’agit d’un homme dont l’état de santé n’inspire pas d’inquiétude.

Cinq cas de variole du singe « avérés » sont recensés en France, dont un en Occitanie. Son état de santé n’inspire pas d’inquiétude, selon l’ARS. ©CC Iximus-Pixabay

Un premier cas de variole du singe a été confirmé en Occitanie, selon l’Agence régionale de santé (ARS), ce mercredi 25 mai. « Cet homme a été pris en charge médicalement et isolé dès la suspicion de son infection. À ce stade, son état de santé n’inspire aucune inquiétude », indique l’agence. Cette dernière précise qu’elle « n’apportera aucun commentaire supplémentaire sur cette situation individuelle, au regard de la confidentialité des données médicales personnelles ».

« Une enquête épidémiologique est menée par les équipes de Santé Publique France et de l’ARS en lien avec le médecin traitant, afin de recenser les personnes ayant été en contact étroit avec ce patient. Elles reçoivent de la part des autorités sanitaires les informations sur la conduite à tenir, afin de limiter la propagation du virus », selon l’organisme.

Cinq cas de variole du singe en France, dont un en Occitanie

Avec ce nouveau cas, la France compte donc désormais « cinq cas avérés » de variole du singe, selon la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, sur RTL. « On n’attend pas de flambée de la maladie, on prend les précautions qui s’imposent, donc la vigilance dans ce cas, et parce que c’est un virus qu’on ne voyait plus en Europe. »

« À ce jour, les cas rapportés en Europe sont majoritairement bénins, et il n’y a pas de décès signalé », rappelle l’ARS. « En France, les infections par ces virus font l’objet d’une surveillance pérenne par le dispositif de la déclaration obligatoire des maladies. Compte tenu des alertes européennes en cours, une surveillance renforcée est mise en œuvre par les équipes de Santé Publique France et des messages d’informations et d’alerte sont adressés aux professionnels de santé. »