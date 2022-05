Une école de Toulouse vandalisée une seconde fois en dix jours

L’école Falcucci, située dans le quartier Bagatelle à Toulouse, a été vandalisée dans la nuit du 23 au 24 mai, moins de dix jours après d’autres actes de vandalisme.

L’école Falcucci, à Toulouse, a été vandalisée dans la nuit du 23 au 24 mai, quelques jours seulement après d’autres actes de vandalisme. Photo d’illustration. (CC BY I.Clio / wikimedia commons)

C’est une autre mauvaise surprise pour le personnel de l’école Falcucci, quartier Bagatelle à Toulouse. L’établissement a fait l’objet d’actes de vandalisme dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 mai. Il est donc resté fermé pour la journée de ce mardi. C’est la seconde fois que cela se produit en dix jours.

« Je condamne fermement les nouveaux actes de vandalisme commis cette nuit à l’école Falcucci, moins d’une semaine après les dégradations qui nous ont forcé à fermer des classes », a réagit le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, sur ses réseaux sociaux. Il annonce avoir saisi les forces de l’ordre pour que ces actes soient punis.

Cinq classes et un local ont déjà été visités par des malfaiteurs durant le week-end du 14 et 15 mai. « Un saccage pour un saccage. Aucune trace de revendication. Du matériel scolaire a été détruit, donc j’ai du mal à comprendre pourquoi », s’est agacé le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc au micro de France Bleu Occitanie. La municipalité a donc déposé plainte et une enquête est en cours.