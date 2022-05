Vandalisme dans une école de Toulouse : six pièces saccagées

Cinq classes et un local ont été vandalisés le week-end du 15 et 16 mai dans l’école élémentaire de Clément Falcucci à Toulouse. Une plainte a été déposée par la mairie et une enquête est en cours.

IMAGE D’ILLUSTRATION – 5 classes et 1 locales ont été vandalisé / Crédit : CC BY Clio

Triste constat ce lundi matin lors de l’ouverture de l’école élémentaire de Clément Falcucci à Toulouse : 5 classes et un local ont été vandalisés. C’est durant le week-end du 14 et 15 mai que les faits se sont produits dans cet établissement du quartier de Bagatelle. « À ce stade, nous n’avons aucune information supplémentaire. Un état des lieux a été réalisé entre hier (lundi 16 mai, ndlr) et aujourd’hui » indique la mairie. L’inventaire des dégâts est donc en cours, il permettra de déterminer les pertes et les potentiels vols. « Un saccage pour un saccage. Aucune trace de revendication. Du matériel scolaire a été détruit donc j’ai du mal à comprendre pourquoi », s’est agacé le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc au micro de France Bleu Occitanie.

La municipalité a donc déposé plainte et une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances de l’acte de vandalisme. Selon Actu Toulouse, le ou les intrus seraient passés par une fenêtre située à l’étage avant de saccager les pièces à proximité.

Des nouveaux locaux pour accueillir les élèves

Lundi matin, les élèves ont donc été renvoyés chez eux. La police scientifique s’est rendue sur place dès l’après-midi afin de constater les dégâts. Des livraisons de meubles ont été effectuées ce mardi « afin de pouvoir réinstaller les cinq classes de l’école dans d’autres locaux pour que les cours puissent s’y dérouler », explique le Capitole. Une fois les nouveaux locaux équipés, l’Éducation Nationale tranchera afin de savoir si les élèves pourront y être accueillis ou non.

Kézia Poudou