Récap d’actu. Purpan, Téléo et Covid-19 au programme

Les urgences de l’hôpital Purpan, à Toulouse, ne reçoivent que “les urgences vitales adressées par le Samu” en raison d’un mouvement de grève, entre ce lundi 6 juin à midi et mardi 7 juin à 7 heures. @ Pixabay

Dans le Récap d’actu, les urgences sont sous tension. Étant touché par un mouvement de grève, le service des urgences adultes de l’hôpital Purpan ne pourra pas accueillir tout le monde. Il ne prendra en charge que « les urgences vitales adressées par le Samu-Centre 15 » entre ce lundi 6 juin à partir de midi, et le mardi 7 juin à 7 heures du matin, annoncent les hôpitaux de Toulouse dans un communiqué.

Mardi 7 juin, quelque 250 manifestants ont défilé dans les rues de Toulouse pour réclamer des hausses de salaires et davantage de moyens et d’effectifs à l’hôpital. Deux articles sur la situation : les urgences vitales par ici et la manifestation ici.

Le coût du téléphérique de Toulouse augmente de 12,8 % avec la Covid-19

Le comité syndical de TIsséo a approuvé, ce mercredi 8 juin, l’augmentation du financement de Téléo, le téléphérique de Toulouse. Crédit photo : Bryan Faham

Durant le comité syndical du mercredi 8 juin 2022, les élus se sont notamment penchés sur l’augmentation du coût du Téléo. Le montant de cet ajustement s’élève à 14,16 millions d’euros. Mais Tisséo avait prévu une enveloppe de 3,6 millions d’euros pour les imprévus. Le total de l’augmentation de la facture est finalement de 10,56 millions d’euros. Explications.

Covid-19. La tendance n’est plus à la baisse en Occitanie

covid occitanieAprès plusieurs semaines de baisse en Occitanie, les indicateurs de l’épidémie de Covid-19 tendent à se stabiliser, voire à augmenter. ©CC Iximus-Pixabay

Les voyants ne sont plus au vert. « Le nombre de nouveaux cas Covid ne baisse plus. Il tend à se stabiliser, voire à augmenter », constate l’Agence régionale de santé d’Occitanie dans son bulletin du mardi 7 juin. L’augmentation est de 14 % en l’espace de sept jours. Le point sur la situation par ici.

Déjà dix cas de variole du singe détectés en Occitanie dans le Récap d’actu

ier bulletin de Santé publique France fait part de 91 cas de variole du singe en France, dont dix en Occitanie. © Pixabay

Le virus monkeypox se propage. Dix cas de variole du singe ont déjà été détectés en Occitanie depuis le surgissement de cette maladie, annonce Santé publique France dans son dernier bulletin publié jeudi 9 juin. Il y en a deux de plus que ce qu’annonçait le bulletin précédent, le mardi 7 juin. Cela fait de l’Occitanie la deuxième région la plus touchée en France. La suite de l’article ici.