Covid-19. La tendance n’est plus à la baisse en Occitanie

Après plusieurs semaines de baisse en Occitanie, les indicateurs de l’épidémie de Covid-19 tendent à se stabiliser, voire à augmenter. ©CC Iximus-Pixabay

Les voyants ne sont plus au vert. « Le nombre de nouveaux cas Covid ne baisse plus. Il tend à se stabiliser, voire à augmenter », constate l’Agence régionale de santé d’Occitanie dans son bulletin du mardi 7 juin. L’augmentation est de 14 % en l’espace de sept jours.

« Cette inversion de tendance est probablement liée notamment à de nouveaux variants plus contagieux, mais apparemment moins virulents. C’est aussi une évolution qui est favorisée par un large relâchement du respect des mesures barrières à une période marquée par de nombreux moments partagés en familles ou entre amis. Cette tendance semble également se stabiliser ces derniers jours en secteur hospitalier pour les cas Covid les plus graves », explique l’ARS.

Le taux d’incidence de la Covid-19 en hausse en Occitanie

En Occitanie, le taux d’incidence de la Covid-19 s’élève désormais à 216 cas pour cent mille habitants. Il était à 190 une semaine auparavant, et 206 il y a 14 jours. La Haute-Garonne demeure le département le plus touché de la région avec un taux d’incidence de 261, contre 225 la semaine dernière. À l’inverse, il est de 150 dans l’Aveyron.

Aussi, 1 143 personnes se trouvent dans les établissements de santé de la région à cause du coronavirus, contre 1 158 il y a sept jours. Parmi elles, 73 sont en réanimation et soins critiques, contre 75 une semaine auparavant.

Pour éviter une augmentation importante du nombre de cas de coronavirus, l’ARS lance un appel à la vigilance : « Pour éviter une nouvelle vague épidémique, restons donc tous très vigilants, surtout envers nos proches les plus vulnérables face au virus : il est toujours recommandé de les protéger via un rappel de vaccination et nos gestes barrières habituels. Chacun d’entre nous est appelé à la prudence, pour nous garantir à tous un été sans nouveau rebond épidémique en Occitanie. »