Il sera possible de voir la Patrouille de France dans le ciel de Toulouse ce jeudi 22 septembre. Elle survolera notamment le centre spatial.

La Patrouille de France en formation « diamant » avant les tonneaux simultanés. Crédit photo : CC BY SA Monster1000 – Wikimedia Commons

Il faudra lever les yeux vers le ciel. Les Alpha Jet de la Patrouille de France pourront être vus dans le ciel de Toulouse dès 11 heures du matin, jeudi 22 septembre. Elle doit survoler le centre spatial de la Ville rose.

Elle saluera le Commandement de l’Espace qui s’est récemment installé sur le site du Cnes. Le survol de la Patrouille de France marque l’arrivée, le 1er juillet 2022, d’un nouveau patron, le général de division aérienne Philippe Adam.

Pour la petite histoire, quelque 500 personnes de ce service interarmées vont s’y installer au cours des trois prochaines années. Toulouse sera alors le cœur des opérations spatiales militaires.

La Patrouille de France en meeting aérien à Toulouse

Mais ce n’est pas tout. Durant le week-end, la Patrouille de France donnera un spectacle que les passionnés d’aviation ne voudront pas manquer. En effet, samedi 24 et dimanche 25 septembre, elle participe à la quatrième édition du meeting aérien de l’association “Des étoiles et des ailes”. Il est organisé à l’aéroport Francazal, dans l’agglomération de Toulouse.

Durant deux jours, le public pourra voir s’envoler plusieurs patrouilles entre 11h30 et 18 heures. Et le ciel de la Ville rose sera notamment paré des couleurs du drapeau français. En plus des shows aériens de la Patrouille de France, les spectateurs pourront voir la Patrouille de la marche verte, qui est la patrouille de démonstration de la force aérienne royale du Maroc.

Informations pratiques : meeting aérien “Des étoiles et des ailes”, les 24 et 25 septembre, de 10 heures à 18 heures à l’aéroport de Francazal à Cugnaux. Tarifs : à partir de 15 euros, gratuit jusqu’à 10 ans.