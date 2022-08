Un meeting aérien avec la Patrouille de France à Toulouse

La Patrouille de France va agiter le ciel de Toulouse à l’occasion du meeting aérien Des étoiles et des ailes à l’aéroport de Francazal les 24 et 25 septembre.

La Patrouille de France en formation « diamant » avant les tonneaux simultanés. Crédit photo : CC BY SA Monster1000 – Wikimedia Commons

C’est un spectacle aérien à ne pas manquer, surtout pour les passionnés d’aviation. L’association Des étoiles et des ailes organise la quatrième édition de son meeting aérien éponyme les samedi 24 et dimanche 25 septembre à l’aéroport Francazal, dans l’agglomération de Toulouse.

La Patrouille de France et La marche verte à Toulouse

Durant un week-end, le public pourra voir s’envoler plusieurs patrouilles entre 11h30 et 18 heures. Le ciel de la Ville rose sera notamment paré des couleurs du drapeau français. « Cette année, on va proposer des shows aériens avec la Patrouille de France et la Patrouille étrangère “La marche verte, qui est la patrouille de démonstration de la force aérienne royale du Maroc. Elle sort une fois par an en Europe, et ce sera chez nous cette année. On va aussi avoir des avions de Dassault et d’Airbus, ce qui est une vraie fierté pour nous », annonce Catherine Gay, présidente de l’association des étoiles et des ailes, dans les colonnes d’Actu.fr.

Une compétition de drones au programme

Outre les aéronefs des patrouilles, plusieurs avions prendront les airs, comme le Skyraider, le Dassault Falcon 50, le Noratlas, l’A400M de l’Armée de l’air, le Rafale, ou encore l’ATR 72-600. D’autres seront simplement exposés au sol, dont l’Embraer 121 Xingu, le C160 Transall, et le Dassault Falcon 10-100.

Une série d’animations est également au programme du meeting aérien Des étoiles et des ailes. Il y aura notamment une compétition de drones, des stands de sensibilisation aux métiers aéronautique ou encore un camp militaire de la Seconde Guerre mondiale reconstitué.

Informations pratiques : meeting aérien Des étoiles et des ailes, les 24 et 25 septembre, de 10 heures à 18 heures à l’aéroport de Francazal à Cugnaux. Tarifs : à partir de 15 euros, gratuit jusqu’à 10 ans.