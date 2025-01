Nouvelle aire de grands passages à Aussonne : un autre terrain à l’étude ?

Ce mardi 7 janvier, les opposants à l’installation d’une aire de grands passages à Aussonne ont proposé un autre terrain pour le projet à Toulouse Métropole et à la préfecture de la Haute-Garonne. Pour rappel, depuis plusieurs mois, la Métropole cherche un lieu pour la création d’une nouvelle aire d’accueil temporaire pour les gens du voyage au Nord de l’agglomération, mais aucun terrain d’entente n’a été trouvé pour le moment.

Un autre terrain pourrait-il être considéré ? (Photo d’illustration) © ricochet64/Shutterstock.com

Réussiront-ils à se mettre d’accord ? Ce mardi 7 janvier, les riverains et collectifs opposés au projet de création d’une aire de grands passages sur la commune d’Aussonne ont rencontré les autorités locales en charge du dossier. Ainsi, ils ont pu échanger avec le préfet de Haute-Garonne, Pierre-André Durand, et avec le président de Toulouse Métropole, Jean-Luc Moudenc, accompagné de Karine Traval-Michelet, vice-présidente. À l’issue de cette rencontre, une alternative pourrait bien être à l’étude.

Le projet à Aussonne ?

Pour rappel, le projet prévoit la création d’une aire d’accueil temporaire pour les gens du voyage au Nord de Toulouse, destinée à accueillir jusqu’à 200 caravanes. Cela fait désormais plusieurs mois que le dossier connaît plusieurs rebondissements. Le projet a d’ailleurs été rejeté par les riverains plus d’une fois comme à Bruguières où Toulouse Métropole n’a pas trouvé de terrain d’entente. Selon ces opposants, leur rejet serait lié à l’absence de consultation publique et le choix du site, considéré comme une terre agricole de qualité. Seulement, la collectivité n’a pas d’autres choix que de trouver une solution et d’aller jusqu’au bout du projet, selon le Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage, qui impose la création d’une nouvelle aire de grands passages sur le territoire.

C’est pourquoi Toulouse Métropole a finalement réussi à identifier une parcelle sur la commune d’Aussonne en fin d’année 2024. Le terrain de 7 hectares, sélectionné après l’analyse de plusieurs sites, a ainsi été retenu en raison de son emplacement excentré, permettant de limiter les impacts sur la population locale. À ce moment-là, Toulouse Métropole en avait profité pour rappeler que l’AGP de la Mounède, créée en 2020 à Toulouse, n’a généré aucun incident majeur depuis sa mise en service.

Un autre terrain pour l’aire de grands passages ?

Une décision qui n’a pas plu aux riverains, reçus ce mardi par les représentants de la Métropole et de la préfecture. Riverains qui n’ont pas dit leur dernier mot. Au cours des échanges, ils ont alors proposé un terrain alternatif pour installer l’aire de grands passages, mais dans la commune voisine : à Seilh. Contactée par nos soins, la Métropole assure que cette contre-proposition sera étudiée, mais que le temps ne joue pas en leur faveur.

En effet, Toulouse Métropole se retrouve pressée par son obligation de créer cette seconde aire de grands passages sur son territoire. Si elle ne trouve pas une solution, la préfecture prendra le relais et tranchera. « Le préfet maintient sa position : nous devons être en capacité d’accueillir cette aire dès cette année. Si la collectivité ne prend pas de décision dans les temps, il pourra user de son pouvoir de substitution », nous précise la Métropole. Affaire à suivre…