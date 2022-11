Le Marché des Carmes fait sa nocturne ce jeudi 24 novembre à Toulouse

Le Marché des Carmes organise une nouvelle édition, la huitième, de sa nocturne ce jeudi 24 novembre à Toulouse. Vous y retrouverez tous vos commerçants favoris et pourrez passer une soirée agréable et gourmande pour vous réchauffer.

©Marché des Carmes

Devenus le rendez-vous incontournable des amateurs de bonne chère à Toulouse, les nocturnes du Marché des Carmes rencontrent toujours un vif succès. Pour la huitième édition de cet événement qui a lieu ce jeudi 24 novembre de 18h30 à 22h30 dans l’espace du marché couvert, les 40 commerçants résidents ont mis les petits plats dans les grands… pour le plus grand bonheur des Toulousains.

À l’heure où les soirées sont maintenant bien fraiches, voilà une idée pour se réchauffer en passant un bon moment entre amis. Car les organisateurs le promettent, la nocturne sera placée sous le signe de la convivialité et du partage. Vous pourrez y déguster de bons produits locaux, boire un verre de bière ou de vin artisanal, dans une ambiance festive.

Les nocturnes du Marché des Carmes, le rendez-vous gourmand du quartier

Restaurateurs, bouchers, charcutiers, poissonniers, primeurs, boulangers, pâtissiers, traiteurs, cavistes et fromagers accueilleront ainsi le public pour une dégustation de leurs produits. De généreuses assiettes seront garnies des multiples victuailles habituellement présentes sur les étals du Marché des Carmes. Des grillades seront également proposées à l’extérieur et une fanfare et un DJ seront présents pour animer la soirée.

Une formule qui trouve toujours son public. Deux mois après sa dernière édition qui s’est déroulée le 8 septembre dernier, et qui avait séduit les gourmands, le Marché des Carmes garde donc le même menu, qui devrait ravir tout autant les adeptes du bien manger, qui sont fermement attendus par les commerçants.