Ligue 1 : Philippe Montanier s’exprime avant Clermont-TFC

Ce dimanche 4 septembre, pour la 6e journée de Ligue 1, le TFC se déplace à Clermont. Une occasion pour le Tèf de se ressaisir après deux défaites encaissées successivement, contre des Clermontois qui jouent la même partie du tableau.

Logo : ©Toulouse Football Club.

« Clermont fait partie des équipes qui sont plus de notre championnat, forcément il faut encore plus performer contre ces équipes là », a déclaré en conférence de presse Philippe Montanier, l’entraîneur toulousain, ce samedi 3 septembre.

Le TFC joue à 15h, ce dimanche 4 septembre 2022, contre Clermont à l’extérieur, pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Pour l’instant, le bilan des Violets (1V, 2N, 2D) leur donne une 13e place au classement, alors que le coach vise le top 10. Les Clermontois sont dans une optique similaire, avec un point et une place seulement de plus au classement (2V, 3D).

Le mercato de Ligue 1 terminé, quel bilan pour le TFC ?

Le mercato estival de la Ligue 1 s’est clôturé ce jeudi 1er septembre à 23h. En conférence de presse, Philippe Montanier se dit satisfait de son groupe et d’avoir pu conserver des cadres, mais admet que la blessure de Rhys Healey et la vente de Nathan Ngoumou, « deux fers de lance en attaque, sont deux grosses pertes » pour l’animation offensive du club.

L’entraîneur a déjà analysé les profils des deux dernières recrues, acquises le dernier jour du mercato, pour les intégrer dans son système. Le milieu grec Theocharis Tsingaras, en prêt, « est un 6/8, un joueur plutôt relayeur ». L’attaquant serbe Veljko Birmancevic, quant à lui, « peut jouer l’axe ou les côtés, et c’est intéressant car on aime avoir des joueurs polyvalents. Avec Zak [Zakaria Aboukhlal], avec Rafa [Rafael Ratao] et avec Ado [Onaiwu], ça donne beaucoup de possibilités ». Philippe Montanier pense qu’avec plus de compétition récente à son actif, “Birma” sera sûrement plus en forme que Tsingaras.

Feront-ils leurs premiers pas en Ligue 1 sous les couleurs du TFC face à Clermont ? Rien n’est moins sûr, car des formalités administratives pourraient les empêcher d’être dans le groupe pour ce match.